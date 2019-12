Esto dijo Messi, tras recibir el Balón de Oro

Lionel Messi conquistó este lunes en París el Balón de Oro, el sexto en su carrera, desempatando con su gran rival, el portugués Cristiano Ronaldo.

Messi, de 32 años, se impuso en las votaciones a dos jugadores del Liverpool, el holandés Virgil Van Dijk y el senegalés Sadio Mané y sucede en el palmarés al croata Luka Modric, ganador el año pasado.

“Antes que nada quiero agradecer a los que votaron. Obviamente a mis compañeros del club como los de la selección, quienes me hicieron pasar un año sensacional, son parte de ese reconocimiento”, dijo Messi.

Y agregó: “Hace años recibía mi primer Balón de Oro, vine con mis tres hermanos, tenía 23 años y todo era impensable. Hoy, me toca recibir el sexto en un momento diferente, con mi mujer y mis tres hijos. Y como decía mi mujer, en todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir creciendo, de mejorar día a día y de disfrutar del fútbol”.



Messi sorprendió por su sinceridad y habló de su retiro.



“Dios quiera que me queden varios años más para seguir disfrutándolos. Sé de los años que tengo y me quedan varios años. Parece que el tiempo vuela y pasa todo muy rápido. Hay que disfrutar del fútbol, de mi familia y de los rivales”, declaró.



"Siempre quiero superarme. Nunca me conformo más allá de los premios. Es un reconocimiento importante y lo importante es conseguirlo. Eso es lo que intento hacer cada año", precisó.



