'Teófilo está bien, no va a tener problemas para jugar': Comesaña

Junior tuvo este lunes sesión de trabajo en Curitiba, preparando el juego de vuelta de la final de la Copa Suramericana, contra Paranaense.

En el entrenamiento, llamó la atención que Teo, que viajo lastimado a Brasil, hizo trabajo diferenciado. Sin embargo, el técnico Julio Comesaña confirmó que el jugador esta bien y listo para jugar el miércoles la final.

"Teófilo está bien, no va a tener problemas. Lo cuidamos un poco, pero mañana va a entrenar normalmente", dijo Comesaña.



Además, el técnico habló de la preparación del Junior antes del partido. “Ya estamos a 48 horas, tenemos muchas horas de recuperación. Estamos bien. Estamos animados, con mucha confianza, con deseo de que llegue la hora del juego. Mañana sí entrenará todo el grupo”, dijo.



Comesaña aseguró que el equipo está mentalizado y comprometido en lograr el título internacional. “Fundamentalmente no hablamos de la historia sino que repasamos lo que hemos hablado, y el compromiso que tenemos, que es lo que decidimos hacer; debemos pensar solo en eso. Teníamos 4 partidos finales y salimos de dos, nos tocan dos más por fuera. Lo histórico es que vamos a jugar con Paranaense y vamos a jugar un parido definitivo, el último de la Copa; metemos cabeza, cuerpo y hombros en ese partido".



Finalmente, Comesaña se refirió al rival, al juego de contragolpe que ya vieron en el partido en Barranquilla. "Cuando uno ve un equipo defenderse, sabe cómo va a atacar, y cuando lo ve atacar, sabe cómo se va a defender. Paranaense normalmente maneja una estructura muy ben, estricto en lo táctico, cerquita entre líneas, no da muchos espacios. Se mueve en el 4-4-2 de buena forma. Los he visto tratar de presionar en campo contrario, pero por lo general después en la salida de los rivales lo he visto trabajando en zona 2, y cuando recupera, se agrupa bien y tiene salida muy rápida, y lanza contrataques no solo cortos ni medios, sino desde su campo".



