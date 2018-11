‘Todo salió bien’: Julio Comesaña

Julio Comesaña estaba tranquilo, sin afanes respondió y aunque le da tranquilidad el 0-.2 que logró el Junior en Bogotá contra Santa Fe en la ida de la semifinal de la Copa Suramericana, no se confía.

“Con Santa Fe la cosa es distinta, es un equipo rápido, es un rival peligroso. No debemos renunciar a lo que hace el equipo, no podemos ir en contra del sentimiento de los jugadores. La serie no está definida”, señaló el DT.



Comesaña elogió a su equipo, dijo que todo salió como se había planificado.

“La posición de Jarlan y Teófilo fue la idea, no es fácil agarrarlos. Tienen movimientos para jugar allí. Hicimos circular el balón. Salió todo bien. A veces las cosas no salen de esta manera”, precisó.



El técnico juniorista lamentó que tras el 0-2, su grupo se quedó y no buscó un gol más.



“A cualquiera, en un partido como estos de ida y vuelta, y cuando uno de local recibe dos goles, no es fácil acusar el golpe. En esos momentos tuvimos que ir a buscar el tercer gol, porque el adversario estaba desconcertado. No debimos recostarnos en nuestra zona”, señaló.



