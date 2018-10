‘Me encuentro con más ánimos que nunca’: Lopetegui

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, aseguró tras perder ante el Levante y aumentar a cinco los partidos sin ganar de su equipo, que "lo último" en lo que piensa es en su posible destitución y dijo que está "con más ánimos que nunca".

"Ahora mismo lo último que pienso es en eso (la destitución). Me preocupa levantar a los chicos rápidamente, porque tenemos un partido muy importante de Champions en tres días, y que sigan creyendo para cambiar esta dinámica", aseguró en rueda de prensa.



Lopetegui se siente con fuerzas para cambiar la racha del Real Madrid. "Me encuentro con más ánimos que nunca. Creo más que nunca en este equipo por el esfuerzo que ha hecho y por cómo ha reaccionado ante el infortunio. Se ha dejado todo en el campo y es la forma de revertir la mala dinámica. Lo vamos a hacer seguro, no hay otro camino".



EFE