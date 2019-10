Jugadores de Colombia hablan del puesto en el que les gustaría estar 

Ya están concentrados en España parta el primer amistoso contra Chile, el sábado.

Juan Guillermo Cuadrado



Los partidos. Los chilenos siempre han jugado buenos partidos contra Colombia. La fase en la que estamos nos permite crecer. Hay que buscar la identidad.



¿Dónde jugar? Uno como jugador siempre quiere progresar y a medida que se juega, pues la experiencia es válida. En la Selección siempre hay que dar lo mejor.

Cuando uno juega de lateral hay que pensar en la fase de atacar, pero eso depende mucho de las características de los jugadores

Amistosos. No son partidos amistosos. Bueno, eso digo. A la Selección siempre hay que defenderla porque tiene prestigio. Argelia tiene bueno jugadores y en cualquier momento hacen daño.



David Ospina



El objetivo. Estoy tranquilo. He jugado un par de partidos con el Nápoles y con la Selección hay que aprovechar el tiempo juntos. Tenemos que preparar el partido contra Chile, es un buen paso para lograr la meta, llegar al Mundial de catar.



Su equipo. Trato de entrenarme bien todos los días. Hay una rotación en el puesto y en el momento en el que me toque entrar lo aprovecharé al máximo.

David Ospina. Foto: Carlos Ortega/CEET



Queiroz. Va de muy buena manera, el equipo se sigue fortaleciendo y esperamos que los que lleguen asimilen todo de la mejor manera.



La eliminatoria. La idea de Carlos Quieroz hay que tomarla y aprovecharla. Estos partidos serán clave para encarar la eliminatoria.



El puesto. Estamos con arqueros jóvenes y hay que acobijarlos. Debemos afianzar esa posición porque en el país están acostumbrados a exportar jugadores.



Jéfferson Lerma



La labor. Se trabaja para estar acá en la Selección Colombia y cuando se cumple esa meta uno no se quiere bajar de ella, de integrar el equipo.



Posición. Me siento bien en el centro del campo. También cuando hago el cinco. Mejor dicho, donde me pongan voy a dar lo mejor. En el momento que me toque lo haré.

Hay que progresar, mejorar y disfrutar de estos partidos, pensando en el otro año

Chile. Es un partido especial, pero hay que pensar en lo que viene. Hay que progresar, mejorar y disfrutar de estos partidos, pensando en el otro año.



Yairo Moreno



Opciones. Es una buena oportunidad. Todos los llamados serán como el primero, porque tengo que aprovechar que estoy en la selección.



Una revelación. Me motiva. Hay que seguir trabajando con sencillez, hay que tener los pies y la cabeza bien puesta. Hay que seguir creciendo y cada vez que venga quiero hacer el trabajo de la mejor manera.

Yairo Moreno (der.) en el entrenamiento con Juan G. Cuadrado. Foto: Miguel Bautista



La posición. En Leones estoy de lateral, pero acá el profesor me utiliza más adelante. No me da duro dónde me pongan, hay que hacerlo bien. Me siento bien arriba.



Alfredo Morelos



Posición. Juego de nueve, he estado ahí con Rangers y eso es lo que tengo que hacer, anotar goles.



Expulsiones. Se ha mejorado mucho esta temporada. Hay que tener paciencia, tranquilidad y lo he tomado de la mejor manera. Hay que tener paciencia.



Deportes