A los jugadores de Colombia les volvió el alma al cuerpo

La Selección Colombia llegó al estadio Hernán Ramírez Villegas, con la ilusión de sellar una victoria que lo acercara a la próxima fase del Preolímpico y lo consiguió, luego de derrotar 2-1, a un complicado Venezuela.

Los primeros minutos del partido fueron un contraste para los colombianos, que después del buen trabajo realizado ante Ecuador, pasaron a tener dificultades frente los venezolanos, quienes pusieron a tambalear las intenciones de clasificación de la Selección.



La pierna fuerte, el orden táctico y la agresividad deportiva de los vecinos de la frontera le hacían pasar un difícil momento a los cafeteros, que intentaban darle desarrollo a su fútbol por las bandas, aunque no hallaban el camino de salida que los llevara a abrir el marcador.



“Un partido complicado, sabíamos lo importante que era para nosotros y toda Colombia los tres puntos. Nos estaba costando un poco la concentración en los primeros minutos de los partidos, pero nada que reprocharles a mis compañeros”, dijo Jaime Alvarado.



La presión alta de la ‘vinotinto’ era efectiva con la marca hombre a hombre, incluso, si lo necesitaban, contaban con dos y tres elementos sobre un nacional para robarle la pelota y no dejarle desarrollar la idea de juego.



“Mentalmente fuertes por las cosas que venimos haciendo, ese partido muy lindo que hicimos en Armenia y ahora este partido también luchado, entonces estamos con los pies en la tierra y paso a paso seguir por el camino al objetivo”, comentó Luis Sandoval.

Nosotros no ahorramos una gota de sudor, estamos comprometidos con esto y queremos quedar campeones FACEBOOK

TWITTER



La media distancia pareció convertirse en la solución a los problemas del grupo, la pues Jorge Carrascal, desde este lugar, puso en apuros a Cristopher Varela, que luego estuvo a punto de quedar sacrificado, en el disparo que reventó Gabriel Fuentes en la horizontal.



“Nosotros no ahorramos una gota de sudor, estamos comprometidos con esto y queremos quedar campeones, queremos clasificar, entonces creo que de ahí parte todo por el amor a la camiseta”, señaló Nicolás Benedetti.



Pero el seleccionado no supo contrarrestar la ofensiva venezolana y Jan Hurtado silenció las tribunas con su gol en tiempo de reposición (46 PT). -La angustia se reflejó en los rostros de los dirigidos por Arturo Reyes-.



Sin embargo, antes del pitazo final les llegó el bálsamo a los futbolistas, con el empate concretado por Carrascal, que volvió a llenar de fiesta las graderías, tras el asertivo pase rastrero de Benedetti.



“Creo que gracias al equipo que me ha brindado esa confianza desde un primer momento han venido los goles por elaboraciones del grupo”, explicó Carrascal.

Gol y festejo de Carrascal. Foto: Jhon Jairo Bonilla



En la etapa complementaria no se encontraba como desequilibrar el compromiso a favor de los locales, no obstante, una genialidad individual de Edwin Herrera que con drible eludió rivales y posterior al mismo, le pasó la pelota a Eduard Atuesta, quien envió la esférica al fondo de la red y sentenció el 2-1 del triunfo.



“Esto es para mi madre que está de cumpleaños el día de hoy, y para el grupo también que nos lo merecemos por el trabajo, por lo que nos hemos esforzado y por lo que hemos hecho en el terreno de juego”, sostuvo Atuesta.



La paridad, o en el mejor de los casos, una victoria contra Chile, el próximo jueves, le daría tiquete directo a los orientados por Arturo Reyes, a la siguiente fase del torneo.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira