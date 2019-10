Cuadrado, furioso contra el árbitro de Colombia vs. Chile

Juan Guillermo Cuadrado fue la figura del empate 0-0 de Colombia contra Chile, este sábado en Alicante, España, partido amistoso.

Cuadrado fue uno de los jugadores que abrió el camino en busca de la victoria colombiana, que al final no llevó.



A los cinco minutos del segundo tiempo, Cuadrado fue víctima de una clara falta en el área, pero el juez central, Jason Barceló, no la sancionó.



“Un poco triste, hermano, porque… La verdad tuvimos en gran parte el control del partido”, dijo Cuadrado al Gol Caracol.



Y agregó: “Fue penalti clarísimo, no sé por qué el árbitro no lo pitó. Estos partidos son buenos y nos sirven para seguir mejorando”.



Deportes