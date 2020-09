'El día que sea oficial, lo diré', dice Quintero antes de irse a Miami

A pesar de que su transferencia a Shenzhen de China todavía no está firmada, Juan Fernando Quintero emprendió este jueves rumbo hacia Miami, Estados Unidos, en un viaje personal que está desligado de su futuro futbolístico.

Su destino está sellado y su situación no tiene vuelta atrás: el enganche colombiano no jugará más en River Plate, después de no presentarse al comienzo de los entrenamientos en la burbuja sanitaria del pasado lunes 24 de agosto.



(Le puede interesar: ¿Reversa de Messi? Un giro total podría darse en esta novela)



Desde entonces, aunque parecía que su pase ya estaba confirmado, Quintero decidió entrenarse por su cuenta y no seguir participando de las prácticas del equipo de Marcelo Gallardo. Su decisión no cayó muy bien en el círculo del cuerpo técnico y la dirigencia, ya que esperaban poder contar con él hasta que su salida ya estuviera concretada. Al día de hoy, no hay firmas ni confirmaciones, pero Juanfer ya no está en el país y se despidió de los hinchas de River antes de subirse al vuelo privado que hará Ezeiza-Miami.



"Estoy muy agradecido con los hinchas. De mi parte todo está muy bien. En este momento tengo que solucionar unos problemas personales. El día que sea oficial, lo diré. El resto es todo especulación. Son muchas cosas, ya está. Tengo que solucionar temas personales, como cualquier ser humano. Yo me voy bien, viví momentos increíbles y cada cual tendrá su conciencia, no pasa nada", contó Juanfer en el aeropuerto antes de partir.



"Fueron semanas muy difíciles, mi familia sufrió mucho cuando se hablan tantas cosas. Pero es parte de la vida y el fútbol. Yo me voy feliz y en paz, estoy tranquilo y contento con todo lo que me han brindando los hinchas. Espero que las dos partes se pongan de acuerdo y se pueda hacer oficial todo", agregó el colombiano, que marcó 12 goles y logró cuatro títulos en 61 encuentros (26 de titular), en los que sumó 3.005 minutos y promedió 49' por juego.

El miércoles por la noche, el futbolista se despidió con un enigmático mensaje en sus redes sociales. "Saludo especial a todos! En este tiempo de pandemia es valioso recordar el valor que tiene cada cosa. Bendiciones en sus hogares. Se especula mucho en el mundo del deporte. Las cosas se terminan de ajustar entre las partes que participan, todo a su debido tiempo. Mientras tanto, atenderé algunas diligencias personales!! ESPERO VOLVERNOS A ENCONTRAR", escribió el autor del gol más importante de la historia de River en la final frente a Boca de la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

Detalles de la salida

(Lea además: Santiago Arias, positivo por covid-19, informó el Atlético de Madrid)



Ahora bien, pese a su despedida, y tal como aclaró en sus declaraciones, River todavía no oficializó su salida ya que restan detalles para cerrar la negociación con Shenzhen y el grupo Go Pro Sport Management que representa a Juanfer. A la espera de avales bancarios para la operación, que se realizaría en dos cuotas y le dejaría entre 9 y 10 millones de dólares limpios al club, todo se demoró también por diferentes acuerdos de deudas y cuestiones impositivas.



Quintero, quien podría recibir cerca de 15 millones de dólares por tres temporadas en China, resignaría parte de la deuda salarial que el club mantiene con él, que ronda los 500 mil dólares, y también un porcentaje del 15% que le corresponde por la transacción para que River pueda recibir la cifra pretendida.



Frente a estas diversas situaciones que enfriaron un pase que ya parecía cerrado, en Núñez esperan que todo se pueda resolver en las próximas horas porque la operación significaría un alivio económico más que necesario para la economía del club. Hoy debe más de 10 millones de dólares por cuotas e intereses de siete futbolistas diferentes, entre ellos el propio Quintero: al concretarse la operación, se deberán descontar los 1,3 millones de euros que le debe al Porto por la última cuota del pase (en enero de 2018 cerró un préstamo de un año por 500 mil euros y luego el club le compró el 100% del pase en otros 3,25 millones de euros).



Pero, además, con la venta, el club también se desprende de uno de los contratos en dólares más altos del plantel. El vínculo se vencía recién en junio de 2022. Al mismo tiempo, la CD también considera una muy buena operación poder vender a ese precio a un jugador de casi 28 años, que ha tenido muy poca participación en el último tiempo y no era titular habitual en el equipo: jugó tan solo 440 minutos repartidos en 15 partidos en los últimos 17 meses. Y, además, logra liberar el cupo extranjero para sumar al plantel a Jorge Moreira, quien regresó de su préstamo en Portland Timbers en la MLS.





Juan Patricio Balbi Vignolo

LA NACIÓN

ARGENTINA

GDA