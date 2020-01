Esto dijo Jorge Carrascal, al ser reemplazado por el técnico Reyes

Más allá de los goles, la gran polémica del partido entre Colombia y Argentina fue la sustitución de Jorge Carrascal, que ea el mejor jugador del equipo, autor del gol, y quien salió inexplicablemente.

Al final del juego, Carrascal fue consultado por su salida, y esto comentó: "Si él tomó la decisión de sustituirme, tiene sus razones. Todos somos de alto nivel y si uno entra tiene que hacer lo mejor", dijo a Win Sports.



A la pregunta de las motivaciones del entrenador, dijo: "La verdad, no se cuáles eran las razones, pero si las intenciones eran buenas... Ya nos sentaremos a hablar a ver qué pasó".



A carrascal, como a todo el equipo, le cayó mal la derrota, pero ya piensa en lo que viene. "Dolorosa, pero no nos podemos quedar con esos. Apenas comienza el torneo. Tenemos que levantarnos, vienen más partidos. No hay más margen de error".



Finalmente, explicó que es un jugador que se mueve por todo el campo, sin posición fija. "Juego por todos lados, por la banda, de 9, atrás del 9, siempre me muevo por toda la cancha buscando la pelota. No tengo posición exacta".



Y remató con un mensaje: "Tenemos con qué clasificar, crean en nosotros".



