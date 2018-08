‘Me contrataron por dos años, dependo de mis jefes’: Almirón

Jorge Almirón llegó tarde, casi una hora después de terminado el partido, a la rueda de prensa tras la eliminación de la Copa Libertadores. El DT dijo que no tenía nada que reprocharle a su equipo. Estas fueron sus declaraciones.

El partido. Nacional fue superior a ellos, todos lo vieron. Creo que hubo un penalti, les perdonaron una expulsión, la entrega del equipo total, hicieron todo para ganar el partido. No pienso en otra cosa. Agradecido por el esfuerzo que hizo el equipo, en todo el partido un solo equipo lo intentó, pero estas cosas son difíciles de explicar. El equipo merecía mucho más.



Explicar los movimientos. Castellani salió con un golpe en el gemelo, pensamos que con Jerson podíamos meterle dinámica Lucumí, que estaba desbordando y necesitábamos gente en el área. Un jugador de ellos hizo el sonido de un silbato y Gustavo se frenó, seguramente me estarían felicitando por el cambio. No las pudimos concretar, tuvimos muchas opciones, tuvimos dominio del partido. Explicar lo inexplicable es complicado.



Su continuidad. Me contrataron por dos años, tengo la semana para hablar, dependerá mucho de lo que quieran los jefes, dependo de mi trabajo y al equipo lo veo con una gran respuesta, así ha sido durante todo el proceso y ha mejorado muchísimo. Creo que el equipo tiene un gran futuro.



Es un proceso todo. Este equipo ha ganado la Copa Libertadores hace muy poquito, hay una placa en el club en el que están todos los jugadores, de ese plantel eran 33 y quedan tres, Bocanegra es uno de ellos. Hacer un equipo ganador lo quieren hacer todos, es un equipo que muchos son jóvenes y van en un gran proceso, no le veo el exitismo que lo tienen todos los equipos, la evaluación es muy rápida. Veo el proceso de todos los jugadores y el equipo hizo todo para ganar. No reprocho nada, lo pusieron todo para darle la vuelta a la serie.



