'Volveré muchísimo mejor y más fuerte': James Rodríguez

El volante colombiano James Rodríguez envió un mensaje a través de sus redes sociales, luego de conocerse la lesión en los ligamentos externos de su rodilla izquierda.

Volveré muchísimo mejor y más fuerte.😀 pic.twitter.com/4CrcWZIzmw — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 16 de noviembre de 2018

El futbolista comenzó su proceso de recuperación y para esto viajó a Madrid, en donde estará unos días con su pierna inmovilizada.



Según pudo establecer EL TIEMPO y City TV con fuentes allegadas al futbolista colombiano, el ‘10’ de la Selección viajó a la capital española para afrontar los primeros días de recuperación de su lesión. Además, se conoció que la lesión no es grave, sino algo “muy sutil” y no se demorará en estar apto para regresar a las canchas.



Bayern Múnich confirmó este miércoles que James Rodríguez sufrió una lesión en los ligamentos externos de la rodilla izquierdo. Sin embargo, aún no hay claridad del problema específico, pues en el Twitter en español del club aseguran que es un esguince, mientras que las cuentas en alemán y en inglés hablan de un desgarro parcial.

