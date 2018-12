‘Ojalá nombren DT de Colombia rápido para saber lo que quiere’: James

El volante colombiano James Rodríguez habló claro sobre su relación con el técnico del Bayern Múnich, Niko Kovac. “No pasa absolutamente nada”, fue la respuesta ante la pregunta de los rumores de un posible divorcio entre ambos. Además, el jugador aprovechó para reiterar que su futuro es el equipo alemán hasta junio próximo.

Esto dijo en la rueda de prensa:

Cuándo considera que se deba conocer el nuevo DT de una selección. Como jugadores entre más rápido sepamos, mejor. Pero no le doy manejo, ya es el presidente y ojalá sea rápido para poder conocerlo y saber lo que él quiere.



Cómo ve a la Selección Colombia de cara a la Copa América. Todos sabemos que tenemos excelentes jugadores, el escalafón no le veo malo ni bueno. Cuando uno quiere a hacer cosas buenas todo pasa a un segundo plano. Cuando quieres conseguir cosas grandes, con el que toque hay que ir a hacer cosas grandes. Nos preparamos para eso.



Trabajo de Arturo Reyes. A mí me dejó sorprendido, sus conceptos tácticos, todo lo que él quería, sus entrenamientos también, que los hacía bien, pensando en lo que era el día de la competencia. Es un técnico bueno. Para los jugadores nuevos, en la Sub-20, Arturo hace cosas buenas y por qué no, estar en una selección grande.



Qué tipo de técnico debe llegar a Colombia. Creo que un técnico que sepa. Que tenga experiencia con jugadores buenos y grandes, y que haya tenido ese roce es bueno que venga.



Relación con Niko Kovac. No pasa absolutamente nada. El Bayern es un club en el que hay un grupo sano y con él (Kovac) no pasa absolutamente nada.



Su posible salida. El presente mío es el Bayern Múnich, tengo contrato hasta junio. Estoy bien ahí, tranquilo. Ya en junio vemos. Solo pienso en lo que es Bayern, me estoy recuperando bien y con ganas para poder comenzar el año fuerte.



Legado de Pékerman a la Selección. Él nos dejó mucho. Teníamos la mentalidad de conseguir cosas grandes. José vino y nos imprimió en ganar, competir fuerte. Nos deja un legado grande, también estoy triste porque no pudo continuar. El que venga tiene que hacer las cosas bien. Tenemos una camada buena y se pueden hacer grandes cosas.



Partido contra Inglaterra. Hubiera dado por poder estar ahí, es una de las cosas que más me arrepiento en toda mi vida.



Mensaje al fútbol femenino. Creo que primero felicitar al Huila, a las niñas. Cualquier persona que deje en alto el nombre de nuestro país debe tener siempre apoyo, sean niñas o cualquier deporte.



