'Everton es un club con historia y tiene que ganar cosas': James

James Rodríguez es una de las nuevas incorporaciones del equipo Everton de Inglaterra, y este jueves habló de las perspectivas en esta aventura.

La confianza de Ancelotti: Con él tuve un año bueno y espero que este año sea 'top' también. Espero ayudar al club para conseguir cosas grandes. Queremos cosas buenas. Es un equipo que tiene historia, años, nombre y, por ende, tiene que ganar cosas.



La meta: quiero aprender cosas nuevas. Quiero ve cosas día a día. Estoy en un club que voy a poder hacer cosas grandes, con un entrenador que sabe cómo es todo. Ya trabajé con ellos antes y estoy feliz de poner estar con ellos.



La adaptación: bien. He visto que hay mucha calidad, que hay jugadores que tienen buena técnica y es bueno para lo que queremos. Estoy intentando día a d´pia hacer cosas buenas. Hace cuatro días estoy entrenando y veo que hay futuro para lo que el club quiere, El primer partido es en pocos días. hay que ir partido a partido para poder ganar.



Los triunfos: Es un club que quiere conseguir cosas. hay gente seria, que quiere conseguir victorias y esto no es algo que será rápido, será un proceso y hay cosas para poder ganar, eso es lo que uno ve. La verdad es que es serio, se pueden ganar cosas en meses o en unos años.



Poder triunfar: El fútbol es igual en todo lado si tienes talento y calidad, si es así, puedes jugar en otro mundo. Es una liga dura, fuerte y espero estar rápido bien y jugar con mucha calidad.



Trabajar con Ancelotti: quería estar otra vez con él, tanto que en el 2014 tuve un año 'top' con él. estamos en un club bueno, con historia y busco jugar y estar con él es una buena chance de hacer cosas buenas, para darle al club triunfos.



Su figura en promociones en Nueva York, Bogotá: es bueno el club, para mí, pero no le doy mucha bola a eso, solo quiero jugar al fútbol. El foco mío está en otras cosas, quiero entrenar día a día, son cosas que pasan fuera en las que no me fijo.



El peso de la afición del Everton: es algo lindo. Veo que tienen mucha pasión y eso es bueno, hace que los que estamos aquí tendremos que dar todo. Me siento feliz. He visto que sienten cariño y que están felices de que yo esté aquí y eso es un cariño mutuo.



Carlos Ancelotti



James: es un jugador fantástico, joven. Pienso que es está apto para la competencia en nuestro club. Es un profesional fantástico.



El equipo: estamos trabajando para formar un buen equipo, para acondicionarlo. Pienso que estamos buscando una buena condición física.



Su pensamiento: tenemos que ser competitivos en la Liga Premier, pero primero es contar con una buena estructura. Lo clave es que el proyecto es grande.



La disposición: James tiene unas cualidades para la competencia reconocida y será bueno para nosotros en la Liga Premier para la diferentes eventos.