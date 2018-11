'Falcao nos dio el triunfo frente al Caen, es lo que recuerdo': Henry

El entrenador del Mónaco, Thierry Henry, se vio algo disgustado cuando en rueda de prensa previa a la fecha 15 de la liga de Francia, le preguntaron por el delantero de la Selección Colombia, Falcao García, y si pasaba por un mal momento, el DT francés salió en defensa del artillero.

El técnico contestó "Falcao nos dio el triunfo frente al Caen, es lo que yo recuerdo. No sé si ustedes se acuerdan. Fue quien anotó el 1-0, el primer triunfo y nos dio los tres puntos. Falló un penal para el 2-1, no fue para abrir el marcado ni para empatar. No podemos saber que hubiese pasado después. Solo recuerdo que la última vez tomó el balón, cobró y anotó. Él está bien".

Henry, hizo referencia al gol que marcó en la anterior fecha contra el Caen, donde los noegascos consiguieron la victoria gracias al gol del 'Tigre', primer triunfo del equipo bajo la dirección del francés.



El equipo del colombiano no marcha muy bien en la Liga de Francia, este sábado enfrentará al Montpellier por la fecha 15 y espera salir de la pénúltima posición en la tabla.









