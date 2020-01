El análisis del técnico de Santa Fe, tras la derrota en el clásico

Hárold Rivera reconoce que Santa fe tiene muchas cosas por mejorar, luego de la derrota contra millonarios en el clásico de pretemporada, 3-1 Sin embargo, confía plenamente en su plantel, y en el verdadero nivel que puede alcanzar el equipo.

Balance: "Esto es de trabajar. Estamos acoplando jugadores y hay que seguir. Es bueno aprender de estas derrotas, hay que analizar todo y logicamente buscar soluciones lo más pronto posible"



Porras: "Es una apuesta, es de la cantera, tiene buenas condiciones pero tiene que ir evolucionando, creciendo, quizá estos partidos le van a dar eso. Sigo confiando en lo que puede ser él. No tuvimos seguridad, me tocó poner a Arboleda por la izquierda, porque Herrera está en la selección. Tuve que hacer ciertos movimientos. Los centrales se siguen conociendo, pero quizá no tuvimos seguridad, en una mala noche. Confío en cada uno.



Fallas: "Los clásicos son diferentes. Miramos jugadores que vienen en adaptación en altura. Tenemos un día menos de descanso y en este ritmo... Lo futbolístico, Millonarios con su tres en la mitad, nos controlaron. Nos faltó claridad.



Mauricio Gómez: "Extremo por la izquierdo, lo venía buscando. Lo conozco. Sé que teniendo continuidad nos puede dar apertura por banda y por el perfil. Esperemos que se adapte pronto.



Bellini: "Saca el balón limpio, buen primer pase, lleva 8 días acoplándose a altura. Sufre. Ha hecho cosas interesantes. Lo vamos a ir mirando"



