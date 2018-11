Después de atravesar dificultades en el arranque del partido, que agrandó la figura del arquero de Boca Agustín Rossi con tres atajadas de lujo, el equipo de

Guillermo Barros Schelotto abrió la puerta del marcador a los 33 minutos con un remate fuerte de Abila, tras capturar un rebote de Armani. Estas fueron las palabras del entenador.

🎙️ #Guillermo: "Sin dudas que vamos a dejar todo para ganar la final. Vamos a trabajar estas dos semanas para ese partido. Nuestra gente sabe que por esta camiseta vamos a dar todo”



🎥 Seguilo en vivo en https://t.co/F7d8tX87CU pic.twitter.com/1lG1OMfRh6 — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 11 de noviembre de 2018

Sobre el partido, Guillermo dejó su análisis: "Se jugó una final del alto nivel tanto por parte de Boca como de River. Quedan noventa minutos, no ganamos en nuestra cancha pero la calidad de los dos hacen que no se pueda inclinar la balanza en favor de alguno. Estuvimos a la altura, hicimos un buen partido".



El entrenador resaltó: "Me gustó la actitud con la que jugó el equipo, hicimos dos goles pero no pudimos sostener la ventaja. En el próximo partido se va a definir al campeón, esperemos poder ganarlo, pero ambos equipos tienen muy buenos jugadores".

El entrenador de Boca Juniors aseguró: "Me quedo con la actitud que mostramos hoy, sin duda que vamos a dejar la vida para salir campeones en la cancha de River. Que la gente se quede tranquila que vamos a dejar todo".









