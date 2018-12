'La diferencia fue el zapatazo de Quintero': Barros Schelotto

Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca Júniors, aseguró este domingo que "el zapatazo" del colombiano Juan Fernando Quintero fue que el marcó "la diferencia" de una final de la Copa Libertadores "muy pareja".

Y también he felicitado a River, que es el campeón de una final que cualquiera pudo ganar. La diferencia fue el zapatazo de Quintero FACEBOOK

TWITTER

"He felicitado a mis jugadores porque empujaron y lucharon para alcanzar el empate aún siendo menos, no se dejaron nada. Y también he felicitado a River, que es el campeón de una final que cualquiera pudo ganar. La diferencia fue el zapatazo de Quintero", dijo Barros Schelotto en rueda de prensa.

Barros Schelotto analizó el partido. La palabra del entrenador. https://t.co/9MBENjSHGe — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 9 de diciembre de 2018

El 'Mellizo' dijo que no influyó la disputa del partido en el Santiago Bernabéu en vez del Monumental: "El mismo partido se iba a dar en la cancha de River o en Argentina o en cualquier estadio de América. Fue siempre un partido parejo, pero el hombre de más se notó en el alargue".



El técnico de Boca no quiso hablar sobre su posible marcha a Estados Unidos. "Lo único que tengo es tristeza por no llevar la copa a la Boca", afirmó. "Es difícil hablar a la gente, que ha hecho mucho esfuerzo.



Se llevan el corazón que pusieron los jugadores, porque aún en la derrota y con dos menos dispararon al palo. Los aficionados han llenado el estadio hasta en los entrenamientos y nos acompañaron en el camino a la autopista. Siento un dolor enorme por ellos", añadió.







EFE