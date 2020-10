‘Siempre tuve en la cabeza volver a la Selección’: Fabra

Frank Fabra fue uno de los jugadores importantes de Colombia en la victoria 3-0 sobre Venezuela, en el primer partido de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022. Acá sus declaraciones.

Su regreso a la Selección. Desde que me lesioné la rodilla en mi cabeza siempre estuvo volver a la Selección. Me sentí bien. Me mandaron a hacer un trabajo de doble lateral. La idea era clausurar la banda y que no nos hicieran daño.



Le puede interesar: (Vargas habla de su asistencia a Muriel y del debut en la eliminatoria)



El técnico. Carlos Queiroz es un técnico que sabe mucho de fútbol. Es capaz de hacerte creer que puede lograr hacer muchas cosas con la Selección. Nos ha puesto a jugar para ganar los partidos.



Ser lateral. Es una posición que es moderna, saber con la pelota, que salga y que marque. Por eso a veces es complicado encontrar uno.



Deportes