'El fútbol suramericano está prisionero de la inmediatez', Maturana

El entrenador colombiano Francisco Maturana admitió que ya no disfruta como antes del fútbol sudamericano porque en su opinión “está prisionero de la inmediatez, de los esquemas y de los resultados”

Maturana expresó su preocupación en el conversatorio “¿Hacia dónde va el fútbol suramericano?”, organizado por la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) mediante una videoconferencia en la que estuvo acompañado por Gerardo Pelusso y Martín Lasarte, colegas suyos que hacen parte de esta entidad.



“Ahora no disfruto tanto el fútbol de América porque siento y veo que está prisionero de la inmediatez, de los esquemas, de los resultados, y fuera de eso el resultado avala todo, no importa el cómo”, afirmó Maturana desde su domicilio en la ciudad colombiana de Medellín.



Campeón de la Copa América de 2001 con la selección Colombia y de la Uncaf con la de Costa Rica en 1999, entre otros logros en su extensa carrera de entrenador, Maturana considera que el fútbol sudamericano necesita recuperar el protagonismo mundial.



“Tenemos que recuperar el protagonismo y eso el presidente de la Conmebol (el paraguayo Alejandro Domínguez) lo sabe. Y para recuperarlo es muy importante saber dónde estás, cuál es nuestro presente”, agregó el técnico.



Maturana se ganó el reconocimiento internacional cuando dirigió a la selección Colombia en la Copa América de 1987 y ocupó el tercer lugar, pero jugó el mejor fútbol de la competición con un equipo en el que descolló Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y con el que derrotó a la Argentina de Diego Maradona, que se estrenaba en casa como campeona del Mundial de México-86.



"Siempre fui un soñador que entendió la importancia del cómo. El cómo te habilita para después. Uno puede ganar en determinado momento un partido de cualquier forma, pero luego piensa: ¿y el siguiente cómo lo voy a ganar? En cambio hay partidos que se pierden y uno dice: ojalá venga rápido el siguiente, que ese lo gano”, sostuvo el técnico de 71 años.



Francisco Maturana, que en España dirigió al Real Valladolid entre 1990 y 1991 y al Atlético de Madrid en 1994, reiteró que uno de los grandes problemas del fútbol sudamericano es que además de estar prisionero de los esquemas “no existe el equilibrio que permita unir el orden y el desorden”.



Para Maturana, este “orden para defender y desorden para atacar” necesita de jugadores universales como lo han sido, entre otros, los argentinos Alfredo Di’Stéfano, Diego Maradona y Lionel Messi, los brasileños Pelé, Zico y Ronaldinho Gaúcho o el colombiano Carlos Valderrama.



“Un jugador universal es el que, aprovechando la libertad que los entrenadores le podamos dar, entiende el juego”. Para el uruguayo Gerardo Pelusso, en cambio, el gran problema que vive el fútbol sudamericano es más de legislación y de dirigentes.



“A Europa se llevan la mejor materia prima, nos están dejando sin jugadores. Y lo vamos a seguir haciendo, pero es un tema económico y de reglamentación. La lucha es muy desigual y si esto no cambia, se acaba la competencia; y si esto ocurre, se termina el negocio”, dijo Pelusso, exseleccionador de Paraguay y ganador de 18 títulos con diferentes clubes, entre los que se cuenta la Copa Suramericana de 2015 con el Independiente Santa Fe colombiano, defendió la calidad de los futbolistas de la región y sostuvo que Europa se nutre de ellos como nunca antes.



“La máxima materia prima que hay en Europa es de Sudamérica y de África. En el Liverpool, el mejor equipo del mundo actualmente, el portero es el brasileño Alisson Becker y de los tres delanteros, que jugando juntos son los mejores del mundo, también hay un brasileño: Roberto Firmino”. Sin embargo, reiteró que la clave es modificar las normas.



“El 70 por ciento del dinero del fútbol está concentrado en Europa y el otro 30 por ciento son migajas que se reparten en los otros continentes. Si la legislación no cambia, todo será muy difícil, no tendremos oportunidades”, puntualizó Pelusso.



EFE