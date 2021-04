Florentino Pérez pone la cara tras el desplome de la Superliga

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga, reconoció que está "triste y decepcionado" por todos los acontecimientos que se han sucedido desde el anuncio de la nueva competición y lamentó la "agresividad, amenazas e insultos" que han recibido doce clubes que tenían intención de "salvar el fútbol".

"Llevamos muchos años trabajando en un proyecto que no he sabido explicar. Estoy triste y decepcionado. Era fácil de entender, la Liga es intocable, hay que sacar dinero del partido entre semana. El formato de la Champions está obsoleto y solo tiene interés a partir de los cuartos", aseguró en El Larguero de la Cadena SER.



Florentino Pérez explicó que el proyecto de la Superliga queda en "stand-by", que Juventus y Milan "no se han ido" y el Barcelona está "reflexionando".

El presidente lamentó la agresividad que ha provocado el anuncio de la nueva competición. "Nunca he visto una agresividad más grande del presidente de la UEFA y algunos presidentes de las ligas, de forma orquestada. Nos ha sorprendido a todos. Tras dar la noticia pedimos ver al presidente y ni nos ha contestado. Nunca he visto esa agresividad, amenazas, insultos como si hubiéramos matado el fútbol. Hemos trabajado en ayudar a salvar el fútbol".

Sobre el proyecto y el rechazo generalizado, comentó:



"Quizá lo que no hemos hecho es presentarlo y explicarlo bien, pero tampoco nos han dado oportunidad. Algunos no quieren que pase nada. No puede ser que en la liga inglesa estos seis pierdan y los otros 14 ganen. Y en la Liga española los de arriba perdemos y los otros ganan".

Sobre el retiro de los equipos ingleses, comentó que uno de ellos no estaba convencido y fue contagiando a los otros.



"Ocurre un hecho muy complicado. Es difícil de explicar, pero había alguien en el grupo inglés que no tenía mucho interés. Eso empezó a contagiar a los otros. Uno no estuvo muy convencido nunca. Se firmó un acuerdo vinculante. La Premier calentando por un lado... Ellos dijeron que lo iban a dejar", dijo.



Además, se refirió al papel de los gobiernos para frenar la iniciativa de la Superliga.

"Con todo mi cariño, el presidente inglés está en elecciones. Los que han querido hacer daño lo han hecho. Pero cuando venga la realidad, a ver qué pasa. Esos clubes van a perder más de 2.000 millones y no lo tienen. Los ingleses lo tienen pero en otros sitios no lo tienen. Mucha gente me ha llamado y me ha felicitado".



EFE

