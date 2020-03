Entrevista: El mensaje de Falcao a Queiroz de cara al Mundial de Catar

En medio de estos días de cuarentena a nivel mundial, una entrevista al capitán de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, reveló sus intenciones de cara a lo que le queda a sus 34 años con el combinado nacional.

El atacante colombiano, en una entrevista con Bein Sports, aseguró que fichó por el Galatasaray para mantenerse competitivo y poder jugar el Mundial de Catar-2022. Además, el artillero habló de su nuevo equipo, el VAR y el duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.



¿Le alcanzará para jugar el Mundial de Catar-2022 con la Selección Colombia?

Estoy tomando todas las decisiones en mi carrera apuntando a estar ahí, por eso he venido a Galatasaray, que es un club que me permite seguir compitiendo. De todas maneras voy año a año mirando cómo se dan las cosas.

Radamel Falcao García llegó a 33 goles con la Selección Colombia. Foto: Miguel Bautista/ ETCE

¿Qué sabía de Galatasaray?

Conocí el Galatasaray, primero por Faryd Mondragón, luego vino Gustavo Victoria. Luego cuando compartí el vestuario de Atlético de Madrid con Arda Turán. Él me contó de su afición, la pasión con la que viven el fútbol y que es muy similar a la pasión que tenemos en Suramérica. Eso me trajo.



¿Cuál es la opinión sobre su DT Fatih Terim?

Es un entrenador con muchísima experiencia. Me he dado cuenta con el pasar de los años, que la experiencia no se puede improvisar. Él está lleno de esto, entiende los momentos de los jugadores y tenga la palabra justa para los jugadores. Eso no se da de la noche a la mañana. Por eso ha conseguido cosas importantes en este club.

Radamel Falcao García celebra su gol. Foto: AFP

¿Por qué les costó en el inicio de la Liga?

El trabajo y el tiempo te permite dar resultados, muchos jugadores vinimos en la última semana del mercado. Cuando se conforma un equipo nuevo se necesita trabajo y tiempo de adaptación. Por eso, en esta segunda mitad del campeonato se ha demostrado la calidad de los jugadores. A veces en el fútbol se exigen resultados inmediatos, pero todo necesita un proceso de trabajo y tiempo.



¿Cree que puede mejorar?

Tengo margen para seguir mejorando. A inicio de temporada tuve un parón bastante largo. Considero que puedo mejorar y que en esta recta final con la sumatoria de partidos, voy a lograrlo y conseguirlo. El plantel está comprometido. Estamos por el buen camino.

Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: EFE

¿Qué opina de la Liga de Turquía?

Es una liga muy competitiva, cada equipo tiene jugadores interesantes. Va a ir creciendo la Liga y ojalá sea beneficioso para el país, en la selección se verá reflejado el crecimiento del fútbol turco. Con la venida de más extranjeros la mentalidad va a crecer.



¿Cómo fue cuando compartió con un tigre en el estadio Vicente Calderón?

Fue un momento particular en mi vida. Recuerdo que fui con mi esposa (Lorelei Tarón). Cuando vimos los dos tigres, uno era el hijo y el otro la madre. La madre era gigante. Tocamos al chiquito y pudimos compartir un momento con ellos y fue mi primera experiencia con un tigre.



¿Se pueden comparar a Messi y a Cristiano Ronaldo?

No los compararía, porque son muy diferentes. Son jugadores muy competitivos y durante 15 o 14 años nos han mostrado una lucha salvaje por tratar de ganar y ser el mejor. Ha sido algo que en la historia del fútbol ningún jugador ha podido mantenerse en competencia por ser el mejor durante muchos años, ellos dos nos lo han demostrado y es meritorio de su parte.



¿Cuál es su opinión sobre el VAR?

En algunas situaciones específicas, en donde el criterio puede ser el mismo en todo el mundo, es positivo. Cuando empieza la interpretación de cada persona, creo que puede ser injusto. En cierto modo no hay unanimidad en los criterios del VAR. A mí no me gusta, porque estaba acostumbrado que me hicieran gol por fuera de lugar en dos centímetros. Poner una situación en cámara lenta, el árbitro entra en una situación muy compleja, porque se distorsiona la acción y el VAR ahí no me parece correcto.



