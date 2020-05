'En la eliminatoria es imposible probar': Falcao García

Falcao García, el delantero colombiano del Galatasaray, concedió una entrevista virtual en la que se refirió a todos los temas del fútbol que giran a su alrededor. Habló de la Selección Colombia de Queiroz, de su adaptación en Turquía y del fútbol colombiano.

En la entrevista, fue concedida al canal 'ESPN', el Tigre analizó la llegada de Carlos Queiroz a la Selección.



(Lea también: James y Real Madrid, listos para los test por coronavirus)



"Todo tiene un tiempo de adaptación, pero hace parte del conocimiento y del día a día. Ya tuvimos algunos partidos, pudimos compartir y la disposición de los jugadores fue importante para asimilar lo que el cuerpo técnico estaba buscando, sobre todo, antes de Copa América", dijo Falcao.



También se refirió al cambio generacional en el equipo nacional. "Muchas veces los amistosos son la oportunidad para ver nuevos jugadores y probar, ver cómo reacciona el grupo ante la llegada de jóvenes. Los amistosos son el único momento para poder experimentar. A la gente hay que hacerle entender eso. Luego de esos partidos venía la eliminatoria y ahí es imposible probar. Ahí deben estar los que mejor estén rindiendo. Van saliendo jugadores y pasando generaciones y hay que ir mezclando para que los nuevos se vayan acomodando al equipo, para que el cambio generacional no sea tan drástico".



(Lea también: Análisis: ¿cómo será el mercado de fichajes después del coronavirus?)

Presentación de Radamel Falcao García en el Galatasaray. Foto: Reuters / Murad Sezer

En medio de la charla, Radamel también hizo su análisis del fútbol colombiano. "Ha ido evolucionando. En un principio, a las selecciones Colombia y sobre todo las juveniles les costaba tener el convencimiento de competir, nos faltaba roce para medirnos, pero fueron saliendo jugadores a tener experiencia en Europa. Esos jugadores nos fueron contagiando y al final cuando un plantel de Selección está en las mejores ligas del mundo hace que el fútbol crezca y la mentalidad cambie. Eso nos ha permitido llegar a ser lo que somos ahora y Colombia aún puede mejorar por la calidad de los jugadores que tiene. Tenemos una riqueza técnica que envidian en muchas partes, pero hay que mejorar en las bases para que los niños no tarden tanto en explotar como en otros países".

Tenemos una riqueza técnica que envidian en muchas partes, pero hay que mejorar en las bases para que los niños no tarden tanto en explotar como en otros países". FACEBOOK

TWITTER





En cuanto a su adaptación al fútbol turco, comentó: "El idioma es muy difícil, muy complicado. Me impresiona Muslera que lo habla. Uno se comunica en inglés y ya. Estamos contentos, la gente es muy pasional. Es una gran diferencia con Mónaco. Acá casi no se puede salir y pasar desapercibido porque son muy, muy fanáticos, son como en Argentina. Pero estamos disfrutando de esta etapa, creo que la necesitaba. Estamos muy contentos".



El Tigre tuvo tiempo hasta para contar anécdotas de su carrera. "Una anécdota de juvenil: "En la vida me han pasado dos cosas que no voy a olvidar. La primera fue en un Sub 17 con Julio Valdivieso, todos conocen su temperamento tan fuerte. En ese equipo estaba Víctor Hugo Montaño, Edixon Perea, Andrés Felipe González, Avimiled Rivas. Mi padre había ido a ver un partido en Cali con un empresario y a los 3 minutos don Julio empezó a gritarme y a llamarme para cambiarme de banda, yo no lo volteaba a mirar, quería jugar tranquilo, pero todo el mundo escuchaba. Y al minuto 8 sale la pelota y veo un cambio: 'Falcao sal', por no mirarlo (risas). Desde ahí, cuando un entrenador me llama, lo miro por las dudas".





DEPORTES