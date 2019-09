'Es un partido fuera de casa y es importante sumar': Falcao García

Falcao García hizo un balance del estreno de Galatasaray en la Liga de Campeones contra Brujas de Bélgica.

(Le puede interesar: París Saint-Germain goleó 3-0 al Real Madrid).

El atacante consideró que se trató de un juego muy cerrado, y valoró que su equipo se haya llevado un pinto de visitante en Bélgica.



"En unos momentos generamos algunas opciones, no pudimos concretarlas. Es un partido fuera de casa y es importante sumar", dijo Falcao a la cadena ESPN.



"Era un partido muy cerrado. Ellos cerraron las lineas y no nos dieron espacios y creo que no hubo tantas opciones de ambas partes. Pero al final, con el pasar de los partidos, vamos a estar mejor. Vamos a irnos conociendo más como equipo y esperemos obtener los resultados", puntualizó.

(Lea también: Así les fue a los colombianos en los partidos de la Champions).



Respecto a los rivales del grupo, PSG y Real Madrid, dijo: "Son dos equipos muy importantes, da ilusión enfrentarlos hacerlo (ganarles) y esperemos que podamos conseguir nuestros objetivos".



DEPORTES.