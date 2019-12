El pedido de Valverde para jugar contra Real Madrid

Ernesto Valverde, aseguró este martes estar centrado en el clásico contra el Real Madrid del miércoles, sin pensar "en lo que queda fuera del partido", en referencia a las previstas movilizaciones de independentistas catalanes aprovechando el encuentro.

"Estamos centrados en lo que nos toca. No pensamos en lo que queda fuera del partido", dijo Valverde.



Este clásico liguero de la décima jornada de Liga estaba previsto inicialmente para el 26 de octubre pasado, pero se vio aplazado por las movilizaciones y altercados en Barcelona, tras la condena a prisión ese mes a varios dirigentes independentistas por un intento de secesión en 2017.



"En aquel momento pensaba que lo mejor era jugar y en el caso de mañana también, pienso que lo mejor es jugar", afirmó Valverde, que no se muestra preocupado por el llamamiento a la movilización hecho por la plataforma separatista Tsunami Democratic para aprovechar la visibilidad del clásico.



"Nosotros estamos al cabo de lo que ocurre, pero estamos acostumbrados a que siempre se monte más alrededor de los partidos que jugamos y especialmente más con este", consideró Valverde.

Sabemos lo que se comenta, pero lo que más nos preocupa es el partido, los 90 minutos, que es lo que nos toca FACEBOOK

TWITTER



El técnico azulgrana tampoco se muestra preocupado por una posible suspensión del encuentro al estilo del ocurrido el fin de semana en el partido de segunda división entre el Rayo Vallecano y el Albacete, tras los gritos de 'nazi' al jugador Roman Zozulya.



"No temo nada respecto a eso. La gente se podrá expresar en el campo libremente mañana, lo que pedimos es respeto para toda la gente. No sé qué ocurrirá después de haber suspendido este partido, pero el fútbol tiene que unir no separar", aseguró.



En cuanto al partido, al que ambos equipos llegan en cabeza de la Liga empatados a 35 puntos, Valverde afirmó que "a cualquiera le gustaría ir por delante después del partido pero aún quedará mucha Liga".





AFP