'Soy inocente, no he hecho nada malo', asegura Edwin Congo

Edwin Congo, exfutbolista colombiano del Real Madrid, dijo este martes tras ser puesto en libertad después de ser detenido en el marco de una operación antidroga y declarar en dependencias policiales, que es inocente y que no tiene que ver con el tráfico de estupefacientes.

"Estoy muy tranquilo porque no he hecho nada, yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa, estoy muy bien de salud, me comporto muy bien con la gente y con todo el que puedo y hoy ha sido un día más de enseñanza y aprendizaje", explicó en el programa "El Chiringuito " de Mega, donde es colaborador.



Tras prestar declaración durante una hora en Comisaría, Congo aseguró que no tiene ningún vínculo con negocios ilícitos.

No he hecho nada que tenga que ver con venta o fabricación de cocaína, hay un indicio porque estoy vinculado a una serie de gente que está metida ahí, pero de ahí a que yo haya cambiado mi vida... FACEBOOK

"Sigo siendo el mismo de siempre, tendré que saber medir con quién estoy y dónde quiero ir", añadió el colombiano, que, a la espera de que sea llamado a declarar ante el juez en un proceso que prevé "largo", se mostró "muy tranquilo" porque "no debe nada" a nadie y solo pretende "seguir disfrutando la vida lo mejor posible".

Desde su casa de Madrid, donde continúa confinado por la pandemia del coronavirus, explicó que esta mañana salió a correr a primera hora y cuando regresó unos policías llamaron a su puerta y les pidieron que les acompañara. Después, le interrogaron y le mostraron fotografías de varias personas a las que conoce, alguna de un compatriota suyo con el que mantiene un negocio de venta de esmeraldas.



"Me dijeron que si tenía que ver con el tráfico de cocaína -continuó- y les dije que en absoluto. Intento realizar actividades para poder ganarme la vida y me he dedicado con una de esas personas de las fotos a tener negocios con esmeraldas, porque tiene todos sus títulos y tiene posibilidad de traer esmeraldas y oro desde Colombia hasta aquí", explicó Congo.



"He intentado generar una vida de trabajo por medio de mi amigo, que es el que genera eso, tiene el vínculo, y siempre he intentado pedir que las cosas se hagan por escrito y bien", aseguró el colombiano, que tras el interrogatorio quedó en libertad y regresó a su domicilio.

"La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien". @congo_edwin, con @jpedrerol en @elchiringuitotv. #CongoEnDirecto pic.twitter.com/n0vcLLkpUJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2020



"Lo importante de todo es que estoy en casa y me siento una persona totalmente libre de algún problema", destacó el que fuera futbolista del Real Madrid entre 2001 y 2002.



Se definió como una "buena persona" que siempre va de cara con la gente y que intenta ayudar "a todo el mundo" que se lo solicita, y admitió conocer a varias de los investigados por los que le preguntaron en Comisaría, donde destacó que fue tratado "fenomenal" por los agentes, quienes fueron "muy respetuosos" y le recomendaron que se apartase de cierto tipo de personas "porque no me viene bien".



Edwin Congo fue detenido en una operación antidroga y puesto en libertad, a la espera de ser llamado por el juez, informaron a Efe fuentes de la investigación este martes. De momento, no han trascendido muchos detalles de la operación, que se ha saldado con la detención de otras diez personas relacionadas con el tráfico de cocaína.



DEPORTES

Con Efe