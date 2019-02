Cardona no se quedó con nada y mostró su disgusto por salir de Boca

Edwin Cardona ya vive un presente nuevo en México, pero desde allá habló de su paso por Boca Juniors, pues lo que fue un sueño cumplido se convirtió en la final más triste.



“Siempre di lo mejor de mí para que el club estuviera en lo más grande.... Es lo más grande que hay en la Argentina. Me sorprende lo que me pasó, de no estar en esos partidos tan importantes”, dijo en diálogo con Fox Sports.



Y es que de ser un jugador importante pasó a no ser convocado para los juegos cruciales de su equipo en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el delantero antioqueño conservó en algún momento la ilusión de seguir en el xeneize, pues allá radicó a su familia.



“Más allá de que quería quedarme, nunca nadie se comunicó conmigo o mi representante, para quedarme y tener esa revancha que ahora tienen mis compañeros. Me hubiera gustado quedarme en Boca. Nunca hablaron con mi empresario ni con nadie. La primera opción era Boca. Me quedé tiempo parado, aguanté hasta el 27 de diciembre, cuando preguntó Pachuca. No me podía quedar sin el pan ni el queso. Lo único que me comunicaban era cuando iba para la tribuna”, comentó.

Cardona también dio a conocer que la relación con el resto del plantel siempre fue la mejor y que estar lejos de la final de Copa Libertadores fue difícil.



“Más de un compañero me felicitó porque cómo me entrenaba, por la actitud, por no bajar la guardia. Pero nunca me dieron la oportunidad que necesitaba para de pronto seguir mostrando cómo jugaba yo. Supieron cómo me entregué, cómo sufrí, cómo me dolió. Perder la final fue durísimo, para mí es algo que me va a quedar marcado para toda la vida”, relató.

No obstante, a pesar del mal momento vivido, Cardona habló bien de Guillermo Barros Schelotto, a quien le guarda respeto.



“No le diría nada a Guillermo, no tengo rencores. Sí me molestó lo que dijo de la actitud, pero eso le pasa a cualquier jugador. Yo quería jugar y darle una mano al equipo. Si lo veo me tomaría un café con él, le preguntaría qué pasó y qué me faltó”, dijo.



