Alarma en Colombia: Duván Zapata habla del problema médico

Duván Zapata es la gran incógnita de la Selección Colombia, pues abandonó el partido contra Chile, cuando transcurría el minuto 21 de la primera parte.

Zapata pateó al arco de Claudio Bravo un minuto antes, pero sintió un dolor muscular en una de sus piernas, se tiró al piso, pidió el auxilio médico y abandonó el campo.



“Fue un partido que no es oficial, que no se puede arriesgar y lo más sensato era salir del partido. Hay que aguardar. El pronóstico no es nada positivo”, señaló el delantero del Atalanta de Italia.



Colombia empató 0-0 en juego amistoso contra Chile, disputado este sábado en Alicante, España.



