‘Espero estar con Colombia y jugar la Copa América’: Duván Zapata

El delantero de la Selección Colombia, Duván Zapata, comanda la lista de goleadores en Italia, los medios acaparan sus palabras y en esta ocasión "La Gazzetta dello Sport", entrevistó al colombiano en la previa del partido entre su ex equipo,el Nápoles, contra su actual escuadra, el Atalanta.

El colombiano recordó el momento que vivió durante el undial de Rusia, luego de no estar en la convocatoria de los elegidos por Pékerman: "el Mundial ya está esfumado, espero estar seguro en la convocatoria de la Selección y jugar la Copa América. El próximo mes en Atalanta será clave para meterme en esa lista".



Sobre su paso con el Nápoles el artillero aseguró: “En mi estadía en Napolés, aprendí a resistir como futbolista y aguanté mucho. También pude conocer personas muy especiales para mi y para mi familia. La habitación de la clínica donde nació mi hijo Dayton, el golfo frente a mi casa, entre otras cosas".



Finalmente el delantero de la Selección Colombia aseguró sobre su presente: “Nunca pensé que Atalanta no era el equipo indicado para mí. Ser el futbolista más caro en la historia del club no representa una carga, pero sí es una gran responsabilidad”.





DEPORTES