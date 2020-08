David Ospina habló de Messi, antes del Barcelona vs. Nápoles

El colombiano David Ospina, portero del Nápoles, consideró este viernes que el delantero argentino del Barcelona Lionel Messi, con el que se medirá este sábado en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, "te puede desequilibrar un partido con una acción".

"Sabemos lo que es Lionel, he tenido la posibilidad de enfrentarlo muchas veces en Suramérica con las respectivas selecciones. Es un jugador que te puede desequilibrar un partido con una acción. Debemos estar concentrados. Hay que estar muy atentos como equipo, hacer nuestro trabajo", dijo Ospina en la rueda de prensa de la víspera.



Ospina apunta al once titular este sábado en un partido en el que los dos equipos saldrán del 1-1 de la ida y aseguró que el Nápoles llega bien preparado a la cita con el Barcelona, teniendo claro la importancia del rival.



"Llegamos con mucha motivación, después de una semana de muy buena preparación. Sabemos la importancia de este partido, del rival que vamos a enfrentar y la calidad que tiene. Tenemos que pensar en nuestro trabajo y esperar sacar un buen resultado", aseguró.



"El Nápoles sigue creciendo, quiere hacer las cosas bien. El técnico (Gennaro Gattuso) ha estado demasiado claro, sabe la calidad que tiene el Nápoles. Esperemos seguir por este camino y aprovechar cada oportunidad que se viene presentando", prosiguió.



Ospina, que ya jugó un octavo de final en el Camp Nou, cuando todavía vestía la camiseta del Arsenal, no opinó sobre si la falta de público da ventaja al Nápoles, sino lamentó el hecho de que la pandemia estropee la fiesta del fútbol.



"Pienso que es una situación dura para todos. El fútbol es una fiesta y así es duro competir en estos partidos. Debemos concentrarnos en nuestro juego", dijo. El Nápoles visita el Camp Nou tras una temporada con poca continuidad, en la que conquistó la Copa Italia, pero también perdió muchos puntos en la Serie A, terminada en una decepcionante séptima posición.



"Es una temporada particular. En liga perdimos muchos puntos al comienzo que al final nos impedido llegar más alto en la tabla. Pero también hicimos cosas buenísimas y queremos hacer cosas importantes este club", opinó.



EFE