'Es un desastre; este 5-1 es el reflejo de la temporada': Casemiro

El centrocampista del Real Madrid, el brasileño Casemiro, calificó de "desastre" el papel del equipo en esta temporada tras salir goleado en el Camp Nou por 5-1, un marcador "que es el reflejo de toda la temporada".

Casemiro asumió la responsabilidad de la situación del Real Madrid. El sudamericano apuntó que "todos los jugadores están mal" y que la culpa no es del entrenador. "Ha sido la imagen de la temporada que estamos haciendo. Esto es lo que estamos haciendo. No podemos culpar al técnico de esto. La culpa es de los jugadores, de los que jugamos. Esto es el reflejo de la temporada", dijo en Movistar + Casemiro.

El centrocampista del Real Madrid añadió que el equipo hace mal todo. "No es solo una cosa. No se trata solo de actitud o de juego. Es sobre todo los jugadores. Los jugadores tienen que dar más la cara, correr más. En este club hay que dar el máximo y el 5-1 refleja lo que es esta temporada", insistió.



Casemiro, que se mostró crítico en todas sus respuestas, hizo un llamamiento a la tranquilidad y la paciencia. "Tranquilidad y paciencia. Sabemos que no estamos jugando bien, pero también hay que tener tranquilidad. Sabemos que no lo estamos haciendo bien", insistió.



El centrocampista del Real Madrid dejó al margen de la responsabilidad al técnico, Julen Lopetegui. "No se puede hablar ahora del entrenador. Los jugadores somos culpables de lo que pasa. Hay que trabajar para mejorar porque este club así lo exige". Casemiro rechazó valorar el encuentro en el Camp Nou.



"Es que ha sido el reflejo de la temporada. Jugamos un rato bien y tuvimos ocasiones de empatar al inicio de la segunda parte. Eso es otra cosa, que el balón no entra". "Pero esta es la temporada. Un desastre. Estamos mal todos", concluyó Casemiro.









EFE