'Sería importante que James regrese al Real Madrid': Casemiro

No es un secreto que la relación entre el colombiano James Rodríguez y el DT francés Zinedine Zidane no es la mejor. Sin embargo, Casemiro, el volante de la selección brasileña que participa en la Copa América, se atrevió a decir lo que piensa al respecto.



Aunque asegura estar enfocado en el torneo más antiguo del mundo, Casemiro no se aparta del presente del club español, que sufre toda una revolución y aún espera la llegada de una última gran contratación pensando en la próxima temporada.

Tras el sorpresivo empate 0-0 contra Venezuela, el brasilero se refirió a la posible vuelta de Neymar a Barcelona, así como al futuro del colombiano James Rodríguez, quien estaría muy cerca de concretar su llegada a Nápoles de Italia, donde se encontraría con Carlo Ancelotti y con el también portero colombiano David Ospina, que llegó a un acuerdo por tres años con el club del sur de Italia.

Sería muy importante para nosotros que (James) regrese a Real Madrid. Ya demostró a todo el mundo que es un grandísimo jugador. Tengo un enorme cariño por él, como jugador y como persona FACEBOOK

TWITTER

“Sería muy importante para nosotros que (James) regrese a Real Madrid. Ya demostró a todo el mundo que es un grandísimo jugador. Tengo un enorme cariño por él, como jugador y como persona. Seguro si regresa al Real Madrid será bienvenido por todas sus cualidades. Pero no depende de mí, hay que preguntarle al presidente, al técnico y a James. Tiene todos los méritos para estar donde está”, dijo Casemiro con respecto al colombiano, en unas palabras en las cuales se pueden considerar como un desafío para Zidane.

La afición, Florentino Pérez y hasta Casemiro quiere que James Rodríguez vuelva al Real Madrid, pero mientras esté Zidane en el comando del plantel 'merengue' parece imposible.



Luego Casemiro se refirió a Neymar, quien regresaría a España: “Es un otro gran jugador, si va a Barcelona es complicado para nosotros porque llegaría otro jugador importante. Pero estoy pensando en la Copa América, además, siempre he dicho que si Neymar va al Madrid sería importante para el club”.



Para concluir y pese a lo escueto de su respuesta, habló de los nuevos jugadores: “Siempre son bienvenidos jugadores de alto nivel como los que están llegando. Hazard, Rodrygo, que hizo una gran temporada en Brasil. Con los jugadores que tenemos, ellos van a aportar mucho a Real Madrid”.



Una de las especulaciones de los medios en los últimos días asegura que Casemiro podría convertirse en un jugador clave para la llegada de Neymar a Real Madrid, pues él saldría hacia París para tomar un lugar en PSG, lo que permitiría la llegada del ‘10’ brasileño, de quien ya no quieren saber más en el equipo parisino.



DEPORTES