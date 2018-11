Los jugadores de Boca están furiosos: 'que le den la Copa a River'

Tras la suspensión del partido, para este domingo, entre River y Boca por la final de vuelta de la Copa Libertadores, los jugadores del equipo visitante hablaron muy fuerte contra su club rival debido al antecedente que hubo en el 2015 cuando dieron por ganador a River, tras un incidente con gas pimienta, para ellos similar a lo que aconteció este sábado en el estadio Monumental.

"SI FUESE BOCA YA ESTÁBAMOS AFUERA"#LibertadoresxFOX - Carlos Tevez habló antes de que se retire el plantel del Monumental. pic.twitter.com/D6AgszzgKB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de noviembre de 2018

El hecho, en contexto, que sucedió en el 2015 fue en los octavos de final de la Copa Libertadores cuando se vieron las caras Boca y River. En el juego de vuelta, en La Bombonera, no se pudo jugar el segundo tiempo del partido debido a que un hincha de Boca envió un artefacto de gas pimienta al túnel por el que salía River.



El partido se suspendió y a los pocos días la Conmebol decidió darle los puntos a River y eliminó a Boca por la vía del escritorio.



"Que le den la Copa a River ya tiene tanto peso en la Conmebol que no hace nada", dijo este sábado, Darío Benedetto, al salir del vestuario, rumbo a la concentración de Boca Juniors, para el encuentro de este domingo.



Sin embargo, el que fue más allá fue Carlos Tévez, que habló sin ningún tapujo y soltó lo siguiente: "Es una vergüenza porque la Conmebol con nosotros se ha portado muy mal, esto lo digo personalmente, como Carlos Tévez. Lo que hace la Conmebol es una vergüenza. Nos iban a obligar a jugar y habían dos jugadores nuestros en el hospital. Que River haga lo que se le canta, que siempre hizo lo que quiso. Si ustedes quieren que cambie el país hagan algo. Se jugaba el partido con Pablo Pérez en el hospital, ¡cómo puede ser!".



Y continuó: "Nos cambiamos tres veces, nos decíamos que jugábamos y que no jugábamos. Llegó el comunicado médico y habíamos tres en la camilla. El mismo médico que estuvo el día del gas pimienta que dijo que los de River no podían jugar, vino nos vio y dijo que estábamos para jugar".



Para Tévez el partido "no se debe jugar": "¿qué diferencia hay entre lo que pasó en Boca y lo de hoy? En La Bombonera nos eliminaron, y acá estamos viendo cuándo vamos a jugar, igual Vamos a jugar, venimos a jugar. Somos Boca y representamos esta camiseta".



También, el delantero aseguró que hubo mucha influencia de los directivos y la transmisión de televisión para la demora en la toma de decisiones: "Teníamos a nuestro capitán en el hospital y nadie vino a preguntarnos cómo estábamos o no. Se fijaron en todos los presidentes que vinieron, no a los protagonistas... ¿A qué hora se acababa la transmisión?, entonces saquen sus conclusiones".



