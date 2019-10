'Es un resultado duro, la diferencia es exagerada': Queiroz

Carlos Queiroz, el técnico de la Selección Colombia, destacó más de una vez la actitud de los jugadores del equipo, pese a la derrota 3-0 con Argelia, en Lille (Francia). El entrenador consideró que recibir dos goles seguidos los afectó muchísimo. Estas fueron sus opiniones tras el partido, en rueda de prensa.

La derrota. "Es un resultado duro, quizás un poco exagerada la diferencia de tres goles, pienso que ha sido demasiado. Argelia ha jugado mejor, principalmente la defensa. Cuatro veces tiraron al arco y tres hicieron gol. Nosotros pateamos cuatro veces y no pudimos marcar. Los dos primeros goles cambiaron mucho el partido, de dominio, de control. Entramos bien, entramos mejor al partido que Argelia y el primer gol ha sido muy duro para el equipo. Cuando estábamos intentando remontar, el segundo gol llega con un rebote y se hizo difícil remontar".



Lo que deja la derrota. "Este partido nos ayuda mucho a tirar conclusiones para el futuro. Solo hay una cosa que tengo que resaltar, que es el espíritu de lucha, pero ha sido una noche de tragedia y no hay nada más que decir".

La importancia del rival. "Estábamos necesitando jugar contra un equipo fuera del entorno de Suramérica, con otro tipo de fútbol. Esos son los partidos que nos dan más enseñanzas para poder crecer y poder hacer las cosas bien. Hay cosas que nosotros podemos intentar controlar. Pero hay dos momentos en el partido que hacen muy difíciles las cosas para nosotros, que fue la forma como llegaron los dos primeros goles. Nosotros estábamos dominando el partido y las oportunidades antes del gol fueron de Colombia, pero fueron dos goles muy extraños, muy duros. Fue una prueba de carácter, saber sufrir y con mucho sacrificio y actitud muy buena poder remontar. Tengo que felicitar a los jugadores por esa actitud, desde el principio hasta el final, volver con confianza y recuperarla después de sufrir dos goles que han sido muy duros".



Soluciones para el futuro. "Este ha sido el segundo partido de la gira. Jugamos contra Chile, que en la Copa América estuvo arriba de nosotros y dimos un paso adelante en la forma como jugamos esta vez, nos mostramos sólidos, y tres días después un equipo como Argelia que está en una racha muy buena, que ganó la Copa de África, que estabilizó el equipo, que tiene forma y adaptación muy buena. Esto ha sido al final no un buen resultado, nunca nos gusta perder, pero es lo mejor que nos ha pasado, jugar contra un fútbol que no es el de Suramérica, contra un equipo muy bueno, campeón de África. Al contrario, después del partido estamos más confiados porque las soluciones están más claras y se aprende mucho cuando perdemos. Sin querer otra vez disculpar una derrota que es dura y pesada para nosotros, pero esta es una historia difícil de explicar, 15 minutos encima y un gol que ha sido duro mentalmente, y cinco minutos después, intentar salir de esa situación, llega un gol que es un rebote. ¿Qué puedes hacer en un rebote?

Por qué Colombia no tuvo pausa. "Es difícil ser concluyente. Cuando estás 2-0 atrás hay que intentar correr contra el resultado. Lo intentaron pero no salió bien. Si en el primer tiempo al menos salíamos con 2-1, el segundo sería diferente para nosotros. Pero con los jugadores jóvenes que están en el campo, como Lucho, como Sinisterra, es una oportunidad muy ben para aprender todos juntos. El carácter y la actitud de ellos dos hay que felicitarla. Tomamos decisiones más emocionales, tratando de llevar lejos acciones individuales".



Los laterales. La discusión del fútbol en Colombia es el concepto de los laterales que están jugando en el equipo, son de perfiles diferentes. Los laterales que empezaron hoy tiene perfil más ofensivo, de construcción, Es difícil, para quien no está dentro del campo, entender cómo acontecieron los goles, son palos muy grandes en la mentalidad de un jugador que estaba peleando, jugando bien y son incidentes del juego. Ha sido un partido que da para observar que las dinámicas del equipo tienen que ser diferentes, si jugamos con laterales con el perfil de Stefan o Tesillo, o si jugamos con Luis o Mojica".



La falta de gol. "Me parece que las cosas no salieron bien, cuando intentamos con entusiasmo, estábamos por delante del partido algunas veces, nos faltó un poco de discernimiento, de serenidad en las últimas decisiones, perdemos muchas acciones individuales. Pero aún así estuvimos cerca. La diferencia ha sido la eficiencia. Si nosotros metemos las que tenemos, como el cabezazo de Muriel, el remate de Cuadrado, de Morelos, si hacemos un gol era distinto. Tengo que felicitar a Argelia también, ha jugado muy bien. Soy el responsable por todas las otras decisiones, que no salieron bien".



Cómo jugó Argelia. "Tengo la misma opinión, no es una sorpresa, es un equipo que juega bien, que es maduro, que tiene buenos jugadores, que llevan jugando juntos muchos años. Hoy el rendimiento de ellos es muy bueno. Mahrez hizo la diferencia en el juego, anotó dos goles. Una jugada cambió el partido".



