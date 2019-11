'La próxima etapa no está en mis manos, esta en los jugadores' 

El 2019 terminó para la Selección Colombia y su técnico, Carlos Queiroz, terminó satisfecho. Dice que el equipo ya sabe lo que quiere y que tiene alternativas en muchas posiciones. Este es el resumen de lo que dijo en la conferencia de prensa en Nueva Jersey.

El balance. "Tenemos la obligación de ser más eficientes. Mañana en el fútbol puede servir el 1-0, algunas veces hay que hacer goles, pero al final hay conclusiones muy buenas, estamos con buenas opciones y, como hablé en la otra rueda de prensa, hay que valorar lo que tenemos, el esfuerzo y la calidad de los jugadores durante el partido".



La idea de juego. "Ensayamos una estrategia de presión alta y constante sobre el adversario. Hay partidos que necesitamos saber trabajar en eso para poner a los adversarios en crisis de espacio y tiempo y eso se hizo bien. Pero hay momentos donde tienes al oponente por el cuello: hay que hacer más: si se pierden una, dos, tres en el primer tiempo, cuando sales en el segundo, eso da ánimo al rival y el otro equipo es muy bueno. Tengo que hablar del mérito de los jugadores de Ecuador, tuvieron una oportunidad, tomaron riesgos".



Lo que hay que mejorar. "Claro que hay que mejorar dos puntos, no es necesario ser experto ni entrenador:una, ser más eficiente en la finalización, y dos, no perder pases porque al final las oportunidades de Ecuador salieron del mérito de que supimos complicar a Ecuador, pero también supimos complicarnos. Cuando intentamos hacer el cambio de frente, algunas veces no nos salió bien el control del pase y perdimos balones que al final Ecuador salió en contraataque y nos creó un par de dolores de cabeza. Esa situación también es muy consecuencia de no rematar el partido y mantener vivo al adversario: un error, un rebote, algo puede pasar".

Las virtudes, según el técnico. "Hay que dar todo el mérito al fútbol del primer tiempo, una aplicación, una decisión, una presión constante, en el primer tiempo ganamos casi todos los balones. Ecuador solo tenía una solución, balones directos a la defensa que controlamos bien. No es posible mantener una presión constante 45 minutos, pero no rematamos, y el contrario también creó una, dos tres y no marca. Eso pasó con Ecuador, con mucho mérito, mucha concentración".



Las quejas. "Es lamentable decir esto, el fútbol es una cosa seria, no es para bromas, el fútbol no es para Disney World. Los dos equipos se esfuerzan 90 minutos, cada uno tiene que hacer su trabajo. Algunos jugadores de Colombia y de Ecuador, en tres o cuatro días, tienen partidos importantes. El árbitro tiene que hacer su trabajito también: si es penalti es penalti, si es tarjeta roja es tarjeta roja. No es para hacer bromas durante 90 minutos".



El remate del partido. "Me gustaría mantener un poco más del balón, pero sé que hubo personas que les gustó mucho más el partido: los espectadores. Un partido loco en los últimos 10 minutos es un espectáculo para los hinchas. Lo que pasó entre los dos equipos, fantástico: terminar con este ritmo e intensidad, partidos como estos vale la pena, parecen partidos de clasificación para la Copa del Mundo Estoy seguro de que los aficionados se fueron felices a su casa".

El balance. "Estas tres concentraciones han sido dedicadas, diría, en un 80 por ciento del trabajo a dar estabilización a algunos jugadores, a alguna estructura base, y terminar este ciclo de seis amistosos sabiendo que tenemos tres laterales derechos, tres o cuatro laterales izquierdos con diferentes características. Me gustó mucho ver a a Fabra con una concentración defensiva, a Arias muy concentrado y con determinación en la marca. Ganamos muchas cosas en el campo, tenemos centrales para jugar, volantes de ida y vuelta, hay delanteros con características diferentes, dos o tres por cada posición, unos de carril, otros de toque y volver. Cuando llegué estaban nueve jugadores lesionados en febrero, hoy tenemos un naipe de cinco o seis delanteros para los próximos tres años".



La evolución. "Hubo un delantero histórico de Colombia que nos permitió hacer un ciclo de victorias de 2010 a 2014, con 1,81 goles por partido y 0,8 goles recibidos. Tenemos un ciclo de 2014 a 2018 con el mismo delantero, pero con muchas lesiones, que bajó la media a 1,16 goles marcados y 1,06 recibidos. Ahora terminamos este ciclo con Duván, Roger, Muriel, Morelos, Borré, y Falcao, claro, que no está. Tenemos cinco o seis jugadores para jugar adelante, Sinisterra y Lucho por la izquierda".



El debut de Alzate. "Pienso que en este partido mostró bien el trabajo que estamos haciendo, un chico con 20 años que vista la camiseta de Colombia y juega con tranquilidad, confianza y mucha calidad".



Lo que viene de acá a marzo. "Acá cerramos un ciclo. En enero o febrero vamos a intentar hacer uno o dos microciclos, para abrir más opciones en los jugadores que están jugando en Colombia, pero el trabajo internacional que Fifa permite se cierra aquí. Ahora el perfil de los jugadores está claro, los conozco, trabajé con todos los que quería trabajar, quedaron un par que quería llamar pero no se dio la oportunidad y ahora la próxima etapa no está en mis manos, esta en los jugadores que tienen que andar dentro de la cancha. Una estrella del fútbol tiene que brillar en la cancha, todos los domingos, no en el cielo. Quedo ahora atento, observando muy cerca a todos, apoyando, hablando con ellos, haciendo observaciones, y en marzo hay que tomar una decisión quirúrgica. Hay una identidad de juego, todos saben lo que quiero. Hay un objetivo claro, cada concentración son dos partidos, y el objetivo mínimo es intentar salir de cada concentración con cuatro puntos".



