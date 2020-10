Carlos Queiroz tocó el delicado tema de la lesión de Arias ​

Carlos Queiroz, como siempre, habló con tranquilidad de todo: el triunfo, la lesión de Santiago Arias y la sociedad de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.

Santiago Arias. Hablamos con él. Nuestro apoyo para Santiago será importante y haremos todo para que salga adelante. Le dedicamos a él esta victoria, pero así es el fútbol, son los partidos. La idea es sumar puntos.



La clave del triunfo. Las ganas, la concentración. Los jugadores salieron con humildad y con respeto, mirando al rival de la mejor manera. Respeto no significa miedo, es conocer bien las fortalezas y debilidades para trabajar esos puntos. Conocemos bien a Venezuela. Sabíamos que las bandas era un punto que debíamos de atacar t fortalecer.



Muriel y Zapata. No me gusta individualizar. Ha sido una opción, mañana puede ser otra. Duván y Muriel cumplieron, hicieron lo que debían de hacer: trabajar para el equipo, como James y los demás. Siempre quiero esta concentración y d

eterminación, porque es la única manera para ganar.



Camilo Vargas. Está bien,. Es el arquero con más minutos, con más minutos. Todos los compromisos que nosotros vimos de Vargas en México nos decía que estaba bien, siempre era la figura, tenía confianza y por eso nos decidimos por él.



James Rodríguez. Jugó bien. Debe jugar más y hacer goles. Ha procurado marcar, pero me pareció que era importante sacarlo para que reposara un tiempo, íbamos ganando. Chile tiene 24 horas más de descanso y por eso decidí cambiarlo.



