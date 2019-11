Sobre James, Queiroz dice que no comenta lo que pasa en los clubes

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, dio este jueves una rueda de prensa con motivo del partido amistoso que jugará Colombia contra Perú, este viernes en Miami. Al técnico estuvo de buen humor, hizo comentarios graciosos y se rio con la prensa. Estas fueron sus principales declaraciones. Pero en el tema James, prefirió la prudencia y no entró en detalles.

Estado de jugadores: "Todos listos y óptimos para jugar mañana y ojalá bien".



Falta de gol: "Pienso que siempre hay una preocupación por el gol. Pero peor sería no construir muchas oportunidades de juego. Entonces, cuando estamos construyendo muchas oportunidades, la ilusión está, es generar confianza, responsabilidad y seguro que lo vamos a hacer mejor.



El '9': "Para mi para hacer gol da igual que sea uno, dos, tres o cuatro o cinco. La responsabilidad es de todos, no del nueve. Ganamos juntos o sufrimos juntos. Todos tiene que trabajar juntos para defender y para atacar. El ataque es finalizar y hacer goles. Hay que confiar en los jugadores que tenemos en este momento, el naipe de jugadores atacantes nuevos que llegan al equipo nacional para sumar partidos, ganar confianzas. Alfredo (Morelos) que tiene 23 o 24 goles en la temporada. Estamos optimistas porque la calidad está ahí. Hay que hacer goles para ganar".



Molestias de James: "Es difícil comentar sobre España o los clubes o los entrenadores y es difícil por dos razones, una, no estoy muy informado dentro de esos detalles, muchas veces se pasan informaciones fuera del club, pero no oficiales de los entrenadores. Entre la realidad y las historias hay mucha fantasía. Tengo esa experiencia, no me gusta hablar de cosas que no sé. En mi formación es una regla sagrada de respeto no hablar de los otros entrenadores de los clubes.

James Rodríguez se ha convertido en habitual suplente del club merengue. Foto: Twitter

No hago comentarios sobre los clubes en Colombia o en España. Es lo que puedo decir con James y todos, es que no solo tenemos comunicación directa con ellos, trabajamos con cuerpos técnicos, médicos de los clubes y conjugamos las informaciones para tomar decisiones. Sabíamos que teníamos 4 o 5 días para trabajar y así pasaron las cosas, con todos hacemos evaluaciones técnicas, médicas y vamos construyendo la decisión. Todos están listos para jugar, eso es lo más importante".

Arqueros: "Vamos a tomar decisiones después del primer partido. Vamos a intentar, traigo 23 jugadores y todos tienen ilusión y mérito para jugar. Mucho depende de los resultados. el objetivo más importante de esta concentración es una alegría de poder decir, llegaron Fabra que esta volviendo, los nuevos como Mendoza. Estamos listos para las decisiones de marzo que es cuando empezamos a cantar y a bailar sin disculpas ni explicaciones. Estamos solo dependiendo pendientes de lo que pase en los clubes entre diciembre enero febrero y espero que todos puedan jugar y estar en buena forma par a mazo.



Perú: "No es mi estilo, mi comportamiento es respetar a las personas. Hablo de Perú, me encanta. Lo más importante es tener los partidos, hablé en general (en la rueda de prensa anterior). Lo que dije es que para el futuro no es bueno quedarnos jugando en este rondo, pero es un honor jugar con Perú. Los partidos que seleccionamos , Brasil, campeón, Chile, que nos elimino y Perú, que llegó a la final. Hay una lógica y respeto por Perú. Hoy, hables lo que hables, hay comentarios muy fáciles, primero dan los tiros y después ponen el arco, entonces siempre tienen la razón. Pero eso no es importante.

James delantero: "El numero 10 no es una casualidad. Platini, Pele y 1os otros grandes. El fútbol también engaña y hoy la responsabilidad que está en el 10 cambió, se adapta a la modernidad del fútbol, que es como todo en la vida, diferente. Puede gustar o no, pero es diferente. Hoy la visión que tengo del 10 o el 9 o el 8 es que se pierde mucha calidad y todos tienen la responsabilidad de ser el '10' o los cargadores de piano. Antes uno tocaba piano y otros lo transportaban, hoy todos tocan y transportan. Alguien va tener que ponerse la '10' y hacer cosas diferentes, y es verdad que mañana es el trabajo del DT poner a todos juntos con una identidad propia. Trabajar juntos para una idea no es tarea fácil. No estoy en fútbol de 10 años atrás. Hay jugadores que a veces son solistas y a veces son maestros para ayudar al equipo, eso esperamos de los mejores del mundo.

Cuadrado: "Más adelante del delantero sus comportamientos o decisiones técnicas defensivas se podían quedar. Pero en esa posición, su técnica defensiva son más importantes. Ganamos y perdemos. Lo está haciendo muy bien. Nosotros como volante exterior con dinámica de penetración. Mañana va a continuar en esa posición. No podemos estar dependiendo de la posición en Juventus. Además necesitamos de su experiencia y su actitud y su concentración. Siempre pelea y está listo para atacar y eso es importante.



