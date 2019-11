'No me pagan para llorar, me pagan para ganar': Carlos Queiroz

Carlos Queiroz analizó la victoria de Colombia contra Perú, 1-0. Destacó la respuesta del equipo en el segundo tiempo y aseguró que no se puede quedar lamentando la ausencia de James Rodríguez. Estas, sus palabras en la rueda de prensa.

Balance: “Solamente les digo que no podía jugar el segundo tiempo como el primer tiempo del amistoso. Estábamos un poco ceremoniosos en el partido. Tomaron consciencia de que teníamos que salir guerreros. Y guerreros con calidad. El segundo tiempo ha sido dominado por Colombia.



Mendoza y Alzate: Muy contento con las decisiones, entraron bien, para un chico de 20 años es difícil. Mendoza entró con calidad, con sensaciones positivas. Tenemos más opciones.



El equipo: Tengo el objetivo de organizar el equipo para las convocatorias. Ahora pienso que no hay ningún punto débil, con soluciones para enfrentar Copa América y la eliminatoria, que va a ser dura. Si este es un amistoso y con Perú sale de esta forma, no me imagino para empezar la eliminatoria. Lo más importante es que se sale con actitud, podemos responder bien y fuerte. Podemos ser agresivos.



Juego ofensivo: No entramos bien en el partido. Era necesario jugar más rápido. Sabíamos que una virtud de Perú es que tiene velocidad y calidad. Sabemos eso. Perdimos balones. Los últimos minutos todo empezó a cambiar. Terminamos dominando el primer tiempo. Y el partido ya fue en una dirección de creación de ataque de Colombia.



Los laterales: El perfil ofensivo de Perú es diferente de la derecha del carril izquierdo. Un defensor derecho de Perú tiene carrera y actitud ofensiva. Empezamos más cerrados. Sabíamos que el central izquierdo hace lanzamientos largos. Con Tesillo eliminamos los movimientos de penetración. Hay que llamar la atención de que no es posible jugar solos. Ganaríamos 20-0. Pero Perú ha estado muy bien, causa daño.



Lerma: está listo para jugar. Está haciendo un campeonato muy bueno en la liga inglesa. Quizás este momento tengo que pensar en los partidos en Europa. Barrios llego a Rusia sin vacaciones. Nos toca manejar estas situaciones y dar oportunidad a otro jugador que siempre si no es titular entra y viene muy bien. Estoy muy contento con los dos. Seguro que para el próximo partido tengo que hacer unas rotaciones.



James: No me voy a cansar de repetir que como entrenador tengo gran respeto y admiración por el fútbol de James. Pero no está. No está. Que puedo hacer. No puedo empezar el partido con 10 porque Jame son está. Tengo que empezar con un equipo más fuerte, más determinado, con los conceptos de juego bien pensado, con todos los jugadores sabiendo sus responsabilidades. No puedo imaginar que todos van a estar siempre listos. Hoy no está James, mañana otro. Me gusta dormir tranquilo y hacer mi trabajo antes. Si James no puede jugar en el último entrenamiento, hay cuatro jugadores listos. La falta de un jugador no puede ser un desastre o la derrota de todos., Al contrario, tiene que ser un revulsivo, una dificultad encarada para hacernos más fuertes. Que hacemos, llorar, a mí no me pagan para llorar me pagan para ganar.



Lo que viene: El martes intentar ganar contra Ecuador y después tengo en mis manos 14 partidos más 4 partidos que Arturo ha hecho con el equipo. Es un ciclo nuevo después del mundial. El trabajo es jugar en el presente pero crear una dinastía de jugadores, una herencia para desarrollar la continuidad con éxito. De los 37 que seleccionamos ahora vamos a esperar que los jugadores hablen en el campo. Para cuando llegue marzo poder seleccionar y convocar a los de mejor forma para los sueños que tenemos.



