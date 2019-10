Carlos Queiroz ‘sacó pecho’ de cómo le jugó Colombia a Chile

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, analizó el empate de su equipo, 0-0, con Chile, en Alicante, España.

Análisis. Controlamos el partido. El encuentro solo ha sido en una dirección aparte de algunos pasos que eso quiere decir que controlamos, pienso que los muchachos merecieron salir de este partido ganando, pero ganamos otras cosas muy importantes en el equipo. Chile contó con jugadores fuertes, pero se quedaron casi siempre en su arco.



El rival. Ellos remataron solo una vez. Lo más importante ha sido es que ha sido un buen partido, seguimos mejorando y eso es un buen mensaje de cómo debemos seguir adelante. Un equipo sólido, consistente, que sabe lo que quiere dentro del campo, que pelea y hay que felicitar a los jugadores.



Los cambios que hizo. Tengo que manejar bien los esfuerzos para el partido del martes, porque hay poco tiempo para recuperar. Ahora tenemos que viajar a Francia. Decidimos hacer cambios tácticos, porque han sido solo con el pensamiento de ganar un partido. Controlar más, ser más agresivo. Dominar todo el tiempo. No es fácil para un fútbol que desarrollamos contra una Chile muy buena, no es fácil no es controlarlos todo el tiempo contra su portería. Ha sido mérito de nuestro trabajo colectivo. Lo más importante es que el equipo sigue creyendo.



Penalti a Cuadrado. Pienso que es un penal de escuela. Fue claro. Es difícil de entender al árbitro de cómo no tomó la decisión de pitarlo.



La táctica. Chile no pudo salir por el mérito de Colombia. Ellos contra cualquier equipo salen y juegan. ¿No lo hicieron porque Rueda es mi amigo? No. Todo fue por el mérito y el planteamiento de nosotros. Chile intentó poner a sus tres delanteros contra nuestros laterales, pero Stefan Medina y William Tesillo hicieron un excelente partido. Nuestros jugadores cumplieron su misión.



Muchas faltas. Hay que preguntarle al árbitro por qué cuando ve que los jugadores pegan cuatro o cinco veces. Si el árbitro permite esto, claro que no hay otra solución.

Rivales suramericanos. Estamos muy preocupados porque es un suicidio para Suramérica, porque nos quedamos jugando entre nosotros. Cada mes jugamos. Es un suicidio para el desarrollo del fútbol en Suramérica. Podemos cuatro veces en un mismo año y cuáles serán los elementos de sorpresa que habrá. Hay que crear el mérito de variabilidad y de sorpresa.



Deportes