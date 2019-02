'Hay que construir el futuro en torno a James': Carlos Queiroz

James. Hablamos un rato que viajamos a Madrid, tengo que hablar con James, seguro que para un jugador del calibre de él jugar siempre y mucho es lo más importante, pero hay que saber que cuando se está en Real Madrid, Bayern Múnich, con los grandes jugadores del mundo, algunas veces unos jugadores se tienen que sacrificar y no pueden jugar siempre. Hay que construir el futuro en torno a James porque es el corazón del equipo. También con Falcao y Ospina, porque son los capitanes. Debemos tomar como base el legado técnico que dejó Pékerman.

Los jugadores. Claro que todo empieza con los jugadores y la parte más importante del proyecto son los jugadores. Es claro que como todos saben estuve en la Copa de Asia, por ética y responsabilidad estuve dedicado a la selección de Irán, pero al mismo tiempo conozco el fútbol internacional, estuve viendo las actuaciones de Colombia en los mundiales de Brasil y Rusia. Conozco a los jugadores colombianos. En los últimos días he estudiado los perfiles de los jugadores colombianos. Con algunos jugadores he tenido la oportunidad de hablar por teléfono. Haremos las diligencias para hablar con ellos personalmente y ahí tomaremos las decisiones pertinentes.

Microciclos. Me enteré de los microciclos de trabajo, pero quedé contento de saber que existen para probar en periodos que no solo están conectados con el periodo Fifa. Son importantes para desarrollar un proyecto con jugadores que no están Europa. Cada vez que pueda los usaré.



Amistosos. Después de Japón estamos seguros de que podremos hacer otro partido, pero no podemos confirmarlo. Es la intención que tenemos, jugar dos partidos en marzo. Además, jugar un partido, solo un partido y quedar en entrenamientos no es la idea.



Copa América. Yo no puedo garantizar que vamos a ganar, pero sí que vamos a competir en todos los partidos e intentar ganar, puedo prometer que vamos a poner la camiseta nacional en lo más alto. A veces se complica, pero todos quieren lo mismo, que es ganar. Hay que salir a disfrutar y salir a intentar a ganar los partidos.



Su idea. Muchas veces en mi vida me han hecho esa pregunta, después de más de 35 años de experiencia respondo que me gusta el estilo de jugar un partido, respetar para ganar un partido. Si hay que bailar ‘rock and roll’ o bailar samba para ganar un partido, lo haremos.



Trabajar con técnicos locales. El contacto, la comunicación y la cooperación son fundamentales. Hablar de las cosas es importante. Debe haber una unión de todas las personas que están en el fútbol y que son personas decididas por el fútbol, al final los entrenadores tienen a los jugadores. Nosotros trabajamos 3 o 4 días con ellos, mientras que sus entrenadores siempre los tienen. En conversaciones con el presidente es mi intención tener entrenadores nacionales, lo hice en Sudáfrica, Estados Unidos e Irán. Es importante para conocer la cultura del país.



Principios. El trabajo de selección ha influido en la vida. Tiene mucha influencia el trabajo de los clubes. Tienes 23 o 24 jugadores que vienen de situaciones y momentos diferentes, hoy los jugadores de un equipo nacional necesitan atención de uno por uno. Todos requieren atención y todos deben ser tratados por igual. Eso define mucho lo que va a ser el equipo técnico. Habrá colaboradores que trabajen tiempo entero y otros que lo harán por momentos. Mi opinión es pensar en las necesidades para luego tomar las decisiones. Los principios importantes del trabajo son el compromiso de los jugadores, todos debemos estar comprometidos con la misión, la ética del trabajo. Me gusta que las cosas salgan con buen rendimiento y cuando trabajas con ese espíritu todo saldrá mejor.



Selecciones juveniles. Comencé en el fútbol profesional, pero luego cambié al fútbol de formación y fue un tiempo fantástico en mi vida. Aprendí mucho de cómo desarrollar el futuro del fútbol en un país. El fuerte que tenemos en mi trabajo es que hay que tener los ojos en el presente y el presente es el equipo de mayores, esa es la primera prioridad de un trabajador, pero no solo podemos quedarnos ahí y debemos tener los ojos en el futuro, teniendo la certeza de que es necesario el trabajo de base, trabajar con los juveniles para ponerlos en el fútbol élite. Es un trabajo de convicción y es un trabajo que ninguna federación puede dejar de hacer.



Pasar de cuartos de un Mundial. Yo también quiero pasar de cuartos de final en un Mundial. La ambición de nosotros debe ser siempre ser los mejores y crear una cultura de jugadores, entrenadores y dirigentes que lleguen con la convicción de ser los mejores. Esa es la identidad que tenemos que tener. Recuerdo muchos años atrás con jugadores como Joa Pinto o Rui Costa y les decía que estábamos para ser campeones del mundo. Muchos creyeron que estaba loco. Mi visión es la misma hoy, si quieres ser campeón hay que ser campeón todos los días, hay que tener una actitud de campeones, porque si no la tienes cómo vas a salir campeón. Ser campeón es muy difícil, pero al final siempre nos debemos sentir campeones en la vida. Eso marca una actitud de cómo vamos a mejorar. Debemos llegar todas las mañanas vestidos de campeones.



Los líderes. Falcao, James y Ospina hacen parte del alma del equipo. Hay que empezar por ahí. Seguro que harán parte importante de mi análisis y sobretodo de las conversaciones con mis jugadores. Es muy temprano para hablar de respuestas concretas, no me quiero comprometer con decisiones porque primero hay que pensar y analizar.



Eliminatorias. Son muy duras, todos los entrenadores de los equipos nacionales coinciden en que la clasificación más dura es la de Suramérica, más que Europa, Asia o África. Clasificar en Suramérica es ganar medio campeonato.



