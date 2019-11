'No sé dónde están las dudas: yo no tengo dudas': Carlos Queiroz

Carlos Queiroz tiene claro lo que quiere de su equipo, pero en la rueda de prensa previa al partido contra Ecuador, fue contundente con las críticas alrededor de su equipo: "No hay una persona que sea más dura en la autocrítica que yo", dijo el portugués. Acá, el resumen de la conferencia.

Cambios para jugar contra Ecuador. "Estamos en la estrategia de preparación del equipo para la Copa América, pero con los ojos muy conscientes en los dos partidos de clasificación para la Copa del Mundo. Venimos de jugar contra el subcampeón de America, hay que respetar a los rivales. Nosotros jugamos dos partidos amistosos con Perú: dos victorias, cuatro goles anotados. Ahora la preocupación que tengo es ver, si Perú me sale en marzo, cómo innovar, como crear opciones para sorprenderlos, salir ganadores y conseguir los puntos que necesitamos para la clasificación".



Dudas en el ataque. "No sé dónde están las dudas, yo no tengo dudas. Cada partido tiene una historia y tiene que ser en la opinión que tengo. Después del partido de Argelia hablaron de las dudas en las defensa. Hay jugadores que están llegando, es una historia muy corta, muy pequeña, los grandes equipos se hacen con muchos años".

La valoración del equipo. "Yo pienso que hay dos formas de pensar en la vida: una es valorar lo que tenemos. Otra, dudar por lo que no tenemos. Prefiero valorar lo que tenemos: nos estamos sacrificando dentro del campo, los jugadores están haciendo lo mejor. Me encanta valorar lo que tenemos, un grupo de jugadores jóvenes que está creciendo. Hay que valorar el trabajo de Muriel, de Lucho, Mendoza, Steven, Yairo Moreno, me encanta valorar lo que tengo, no valorar lo que me gustaría tener. Respeto la otra forma de vivir, es una opción de vida, pero la opción de vida de un entrenador realista es valorar, dar confianza. Hay jugadores que son fantásticos, Mendoza, Alzate, Morelos, Roger Martínez, hay jugadores que están peleando, sufriendo, sacrificándose por la camiseta, yo como entrenador hablo de ellos".

​El partido que más lo ha llenado. No me gusta hablar de eso, ese es un trabajo para ustedes. No puedes comparar partidos de una Copa América con partidos amistosos, son dos ambientes distintos. Cada partido siempre tenemos que ser mejores. Ustedes siempre tienen el trabajo de observar y analizar, pero la gente es la que hace el juicio final. La gente es la más importante, no los jugadores, el técnico o la prensa. Cuando se hace el análisis de los jugadores, las ideas de un entrenador, no podemos comparar un ambiente de partidos oficiales, como es la Copa América, con los partidos de preparación. Tenemos que encontrar soluciones para una situación clara y objetiva para mí. Cuando terminó la Copa del Mundo de Rusia, más de la mitad del equipo de Colombia se encontraba lesionada. ¿O se olvidan de eso? Se ha hecho un esfuerzo muy grande para preparar el equipo para la Copa América y ahora tengo la oportunidad en seis partidos, con poquísimos entrenamientos, para encontrar soluciones para la eliminatoria, una competición muy larga, casi tres años. Hay jugadores que no están, cambian de posición, entonces hay que tener soluciones para cuando haya que tomar decisiones. Hay jugadores fantásticos, muy dedicados, que le ganaron a Perú con mucho sacrificio, un equipo que ha sido subcampeón de América y le ganó a Brasil. Si es poco para ustedes, yo también quiero más".



En qué línea el equipo está más sólido. "Cuando es necesario mostrar que el equipo está funcional, tiene cohesión, está seguro, eso es sin duda un punto que en este momento no hay dudas: el equipo se organiza, se reagrupa dentro del campo, cierra todos los caminos. No hay dudas que somos un equipo que queremos ser verticales en la construcción, pero también somos un equipo que queremos respetar y tomar siempre como base tocar el balón, construir con pases y transiciones con mucha calidad. Lo vimos contra Perú, cuando podíamos tocar, tocábamos y cuando podíamos ir a la portería lo hacíamos, estamos creciendo".



Qué tanta autocrítica tiene. "No hay una persona que sea más dura en la autocrítica que yo. Cuando ustedes están trabajando y armando sus notas, al mismo tiempo estamos viendo el partido dos, tres, cuatro veces para salir al otro día a revisar. Ustedes pueden llegara acá y no valorar el esfuerzo y las cosas buenas que el equipo hace. El fútbol es un juego de errores. Cuando empiezo una conferencia de prensa diciendo que no entramos bien en el juego, creo que soy claro. Ya vemos lo que ustedes dicen de nosotros. Yo digo lo que pienso: cuando perdemos no pasamos a ser el peor equipo del mundo: perdemos, y ya. Tampoco hablaron de ser el mejor equipo del mundo cuando le ganamos a Argentina. El fútbol es un juego de errores pero es más un juego de ilusiones y muchas veces las ilusiones son con opiniones claras. Nosotros todos los días somos los más críticos, los más duros que ustedes puedan imaginar, pero no voy a venir a hablar mal aquí de mis jugadores. Desde que jueguen con muchas ganas tendrán al entrenador de su lado".



Críticas por el partido contra Perú. "Hay que llamar la atención sobre las cosas que son objetivas, que pasan cerrando un partido. Pienso que es justo decir que no entramos bien al partido, pero también será justo decir que en el minuto 3 o 4 del partido, si Morelos va solo frente al portero tiene más opciones de anotar. Si el central lo derriba y además merece roja, nosotros marcábamos más temprano. Luego, si no pitan un penalti claro cuando derriban a Mina en el primer tiempo, ya en la imaginación está 2-0. Ttambién es justo decir que un árbitro no puede decir que no puede dar un cartón rojo porque la gente paga por un espectáculo. Ese no es el argumento de un árbitro. La prensa debe ver que en el primer tiempo construimos situaciones, si Morelos hace el gol o nos pitan el penalti, el partido era diferente, pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ser objetivo en el análisis, por qué jugamos bien, por qué peleamos bien contra Perú. Veníamos de un partido que perdimos y ganamos con autoridad. No estábamos jugando contra cualquier equipo".

Las dudas en los partidos contra Chile, Argelia y Perú. "Vamos a hablar de cosas objetivas. El partido contra Chile fue muy bueno, con mucha competencia, nos faltó marcar, pero estamos otra vez jugando contra Chile, todos los partidos de Suramérica son muy parejos. Contra el campeón de África salimos con la misma determinación, jugando tres días después de un esfuerzo y un viaje, ellos han jugado más frescos. Aprendemos, de un partido que cometimos algunos errores, ya hablamos de ellos e intentamos corregirlos y la prueba está en en partido contra Perú, que volvimos a ser consistentes y sacamos el cero, volviendo con autoridad, con mucha responsabilidad, para salir de un partido que no marchamos bien. Esa es una prueba de autoridad del equipo y estoy muy satisfecho con ella. No hay dudas, estoy contento con ellos. Ahora hay un partido contra Ecuador, hay que hacer un trabajo de cimentación de los jugadores en sus posiciones, darles la oportunidad a otros para llegar a marzo, juntar todas las observaciones y tomar las decisiones precisas, algunas que son importantes de cambiar, otras que no son tanto. Quedan algunas dudas, e incluso escrutar las críticas que vienen de afuera. No se equivoquen conmigo porque todas las críticas las tomo con mucha atención, en algunas concordamos y en otras no. Las críticas sin siempre bienvenidas y nos ayudan a ser entrenadores más fuertes, más claros y más incluyentes".

Ecuador. Estamos estudiando los detalles del equipo, pero como en este momento no es un partido oficial, sabemos lo que va a pasar. Estuve en el partido contra Argentina, hay jugadores nuevos, hay una mezcla de jugadores sub 23, pero no es la primera prioridad que tengo, mi prioridad es preparar el equipo de Colombia. Para Colombia, desde mi punto de vista, no es lo mejor jugar contra Ecuador. Tal vez sea lo mejor para Ecuador, contra Bolivia, prepararse contra Colombia o Argentina; pero para Colombia, jugar contra equipos que son los rivales directos que nos pueden quitar puntos. Si es una opción que está abierta para un entrenador, no lo decido. Es más oportuno y conveniente tener una ruta de preparación distinta, observar a Ecuador y luego sí jugamos, ganamos o perdemos. Para mí como entrenador de Colombia no es una buena opción ni una ventaja hacer solo partidos de preparación entre nosotros. En marzo, si el sorteo marca Perú, en menos de un año jugaremos tres veces contra ellos".



Qué tan cerca está el equipo de lo que quiere: "Solo podría llegar a ese punto de perfección si pudiera contar con todos los jugadores que quisiera, pero pasamos por cinco o seis partidos en los que algunos jugadores nunca llegaron. Eso hace parte de las dificultades del fútbol. Lo tomo como un desafío; en marzo, seguro, la respuesta parece más simple. Con solo dos partidos de preparación, jugamos una Copa América: no es lo que queríamos, no la ganamos, pero no salio mal. Pienso que en marzo, después de estos seis partidos, tengo una posición mejor para hacer algo mejor que lo de la Copa América".



