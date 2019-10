'Estamos jugando bien, pero hay que hacer los goles': Queiroz

Estas son las principales frases del DT Carlos Queiroz antes del juego Colombia vs. Argelia, este martes en Lille (Francia).

El reemplazo de Duván Zapata. Duván es otro jugador que perdemos en una concentración, ya nos pasó con Muriel en la Copa América, no es bueno cuando perdemos a un jugador. Hay otras opciones, Roger, Muriel, Sinisterra también, tenemos opciones que preparamos para esta concentración.



Lo que espera del partido. Contra Argelia será un partido muy interesante, son los campeones de África. Queremos tener un equipo sólido y no solo en defensa, la defensa para nosotros comienza adelante. Intentaremos crear oportunidades, jugar bien y terminar mejor. Estamos jugando buen fútbol de ataque pero hay que poner el balón en la portería.



Cambios en la formación. Algunos jugadores son la base pero hay que dar pasos adelante, dar oportunidad para que los jugadores ganen en confianza, tengan buena motivación. Pero es un partido en el que hay que tener mucha atención, tienen jugadores muy buenos, vienen de ganar la Copa de África con una concentración muy buena. Es mucha suerte haber podido arreglar este partido, que nos va a ayudar a crecer y a mejorar como equipo.



¿Se pueden hacer más pruebas tácticas? Si Dios quiere y todo marcha bien, es bueno que jugando contra un equipo diferente todos los jugadores tengan la capacidad de hacer sus funciones y sus responsabilidades. Es un equipo más maduro y eso es bueno, estando por fuera o por dentro todos conocen sus funciones. Pero en el fútbol nunca estamos satisfechos, siempre queremos más. No importa si llegamos a un punto alto, siempre queremos estar más arriba, lo mejor para equipo porque es la única forma de tener la camiseta de Colombia arriba.



La falta de gol. Hay que continuar trabajando y mantener la confianza en los jugadores que tenemos. Son tres partidos que no marcamos goles, pero no hay que olvidar que hicimos dos goles a Brasil, no son muchos los goles que les habíamos hecho. No quiero volver a la historia de Chile, pero todos saben que fuimos más propositivos, que no entiendo cómo un árbitro no pita un penalti de esos, que permite 27 faltas, que permite que terminen con 11. Ha sido difícil que los atacantes concluyan sus jugadas. Creamos 14 situaciones de gol durante el partido contra Chile, a portería tiramos ocho veces. Con trabajo y con tranquilidad los goles van a llegar. Confío mucho en los jugadores. La mala racha pasa, vamos a mejorar y vamos a hacer goles, seguro.



El promedio de gol de Colombia. No estamos muy lejos de las medias de los equipos. 14 goles en 11 partidos no está bien, pero no estamos lejos de un equipo de fútbol ganador. Claro que queremos más. Algunas veces hablamos centrados en nosotros, pero como tengo experiencia de trabajar en otros lugares, los periodistas de cada país creen que solo a ellos les pasa lo mismo. El fútbol es así, los periodistas y los aficionados de España quieren más gol. Nosotros queremos más gol. Estamos al principio de la temporada también, entonces hay que ser un poco más pacientes. Cuando todos empiecen a jugar más vamos a llegar también mejor, más confiados. Colombia tiene grandes jugadores aquí y hay otros que también pueden ayudar.



Los arqueros. Arreglamos dos partidos para darles oportunidades a los jugadores que están con nosotros. Camilo (Vargas) está trabajando con nosotros desde la primera concentración contra Japón, está muy bien en México, está jugando fuera de Colombia y esa ahora no es mi principal preocupación. Ese es un departamento al que le vamos a dar una gran atención, un programa de entrenamiento para arqueros desde niño y para preparar más entrenadores de porteros. Trabajar con escuelas privadas para intentar que los arqueros de Colombia sigan creciendo. Camilo no es la principal preocupación.



El nivel de Mateus Uribe. Mateus es un jugador que hace parte importante del equipo y que va a ser muy importante para el partido contra Argelia.



Luis Sinisterra, uno de los nuevos. Sinisterra es un joven que está empezando y lo estamos trabajando como extremo o como mediocampista, en la Sub-20 juega más como interior. Mañana estoy pensando en que Sinisterra juegue en su posición normal.



Qué otras preocupaciones tiene aparte de la falta de gol. Con las rutinas que ya están empezadas y con el conocimiento de los jugadores, hay que fomentar en cada concentración la eficiencia de esas rutinas. Vamos a terminar noviembre con una métrica que da opciones por cada posición y estamos en manos de los entrenadores de los clubes y un poco en manos de Dios, pero el formato del equipo está bien estructurado y ojalá puedan jugar en sus clubes para que lleguen a la Selección con 20, 30 partidos. Las mejores opciones cuando lleguen a jugar por Colombia tengan ritmo, buena forma, confianza y lleguen a dar el máximo para ayudar a Colombia a ganar.



Opinión sobre Argelia. (Responde en francés a petición del periodista). Destaco su disciplina, organización, tiene un fútbol moderno, ofensivo. Tiene jugadores fantásticos, la organización y disciplina lo hacen un gran equipo.



La presión de jugar con hinchada en contra. (Responde en inglés). Vamos a jugar en Francia, no en Argelia. ¿Esperan 40 mil argelinos mañana? Es fantástico. En Suramérica jugamos con una gran presión. Es una gran oportunidad de trabajar bajo presión. Es un reto extra. Tenemos un gran grupo de jugadores, que actúan en grandes clubes de Europa y que saben jugar con la presión en contra. Va a ser un reto extra jugar en la casa de Argelia (risas).



