'Tuve muchas ofertas, pero elegí Villarreal por tranquilidad': Bacca

El delantero colombiano Carlos Bacca declaró este miércoles que el interés que había demostrado el técnico Javier Calleja en su regreso al equipo, le dio mucha confianza para regresar y que desde que empezó el Mundial tenía la idea de volver.

El futbolista jugó la pasada temporada en el Villarreal como cedido por el Milan, pero a partir de ahora y hasta 2022 lo hará como fichado por el equipo castellonense.



Bacca, que este miércoles fue presentado como nuevo jugador del club, se mostró feliz por volver a militar en el Villarreal, señaló que tiene "muchas ganas de dar lo mejor" y también explicó que habría mirado otras opciones si el club no hubiera contado con él.



"Tuve muchas ofertas, de equipos de Champions, de otras ligas, pero mi ilusión y mis ganas, así como las de mi familia, era la de estar tranquilo y feliz. Por eso elegí el Villarreal", manifestó.



Bacca explicó que el entrenador del club, Javi Calleja, mostró "interés casi todos los días" por él y que la clave para volver estuvo en que desde su llegada encontró "una familia muy unida", lo que le hizo sentirse "parte de ella desde el primer momento". "Mis hijos me dijeron que si seguía en el Milan, ellos se quedaban en Vila-real. Estas cosas me indican que estoy en el sitio correcto", añadió.



"Veo que el Villarreal es un club que está trabajando muy bien, que está intentando solventar los errores de épocas anteriores y estoy seguro que con Javi Calleja que va de frente, que es sincero y te dice las cosas, el club va a ser lo que se quiere de hace muchos años", declaró el jugador.



Por otra parte, el colombiano manifestó que "tener buenos delanteros" es beneficioso para el club, aunque tienen que "dar un paso adelante y demostrarlo en el campo". El delantero, de 31 años, expresó que espera "encontrar el mejor nivel para ponerlo al servicio del equipo y ayudar al Villarreal en sus objetivos", aunque aseguró que en la pasada temporada terminó "muy bien".



"Yo veo al equipo bien y con ganas. Esto no es como empieza, es cómo acaba y tenemos grandes objetivos", expresó Bacca respecto al primer partido de LaLiga en el que perdieron ante la Real Sociedad por 1-2 en La Cerámica.

El Villarreal se enfrentará el este domingo al Sevilla y el delantero manifestó que el equipo afronta el partido con "muchas ganas de enfrentarse a un gran partido y a un gran rival".



EFE