Esto dijo Ancelotti sobre la reaparición de James

James Rodríguez reapareció este viernes luego de 27 días sin actuar por una lesión de pantorrilla. Su equipo, el Everton, perdió 0-1 contra el West Ham, pero el colombiano al menos pudo tener minutos para ir recuperando su forma física y futbolística.

El técnico Carlo Ancelotti valoró la importancia del regreso de James, pese a que no tuvo el mejor desempeño.



“Es importante tener a James de regreso, tuvo un problema y no pudo entrenar bien. Estuvo 30 minutos en cancha, pero tiene que seguir mejorando. Él va a estar en mejores condiciones para el próximo juego", dijo Ancelotti.



Sobre sus problemas en ataque, incluso con la entrada de James, dijo: “Los jugadores con calidad, en este momento no están en las mejores condiciones”.



El DT consideró que pese a las fallas ofensivas de su equipo, lo más justo hubiera sido un empate. “No merecíamos perder, pero no merecíamos ganar, Creo que un empate hubiera sido justo”.



DEPORTES