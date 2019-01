‘Colombia no se guardará nada’: Bryan Vera

La Selección Colombia ha tenido a un pilar en su zona defensiva. Bryan Vera ha sido utilizado como central y como lateral. En entrevista con Win Sports se mostró muy ilusionado con la posibilidad de poder hacer un buen hexagonal y mostrar una mejor versión del equipo.

Su titularidad. Creo que eso es del trabajo y la confianza que me ha dado el profesor (Arturo Reyes).



Hexagonal. Nosotros estamos convencidos de que tenemos una gran selección y sabemos que será complicadísimo este hexagonal.

Partido pasado contra Brasil. Todos los partidos no son iguales, pero no hay que perder la identidad de nosotros que es mover el balón y hacer daño a los brasileños, porque los extremos no ayudan mucho en defensa y hay que aprovechar eso.



José Enamorado. Todavía no sabemos quién jugará mañana (martes), pero si sale Enamorado será un gusto jugar con ese calidoso.



Rivales. Sabemos que estas selecciones son complicadas. Este hexagonal será a todo o nada y Colombia no se guardará nada y buscaremos el título y la clasificación al mundial que es lo que soñamos.



Nivel. Obviamente podemos dar mucho más. No sé qué nos ha faltado por ahí, pero vamos a ir recuperando el fútbol que nosotros tenemos.



Falta de gol. Es un poco estresante saber que nosotros nos jugamos una vida porque no nos marquen gol y que creamos muchas oportunidades y no concretemos. Estamos seguros que a los de adelante se les abrirá la puerta.



