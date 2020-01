Reyes se sacó una espina: esto dijo tras golear a Ecuador

Arturo Reyes se sacó un clavo. Luego de tantas críticas, el equipo ayer ganó 4-0 a Ecuador mostrando clara mejoría en el Preolímpico. Reyes se refirió a esa recuperación de su equipo en este partido.

Análisis: "Hicimos mucho énfasis en la elaboración de juego, a pesar de que el resultado contra Argentina no fue positivo. Hicimos énfasis en lo bueno que hicimos sin dejar atrás lo que tenía que corregirse".



La victoria: "La diferencia también estuvo en que pudimos marcar en momentos importantes del juego y que en las oportunidades que tuvimos resolvimos rápido y eso hizo que el equipo se tomara confianza y que con el apoyo de la gente se diera un resultado largo. El resultado dice que fue muy abultado, pero durante el juego me parece que fue equilibrado.



Lo que viene: "Son dos partidos muy diferentes y contra equipos de diferentes características. Gracias a Dios las cosas salieron bien y es un buen premio para estos muchachos que no han dejado de creer y que saben que hicimos un buen juego, pero que tenemos dos rivales muy complicados como Venezuela y Chile".



Carrascal. "El juego de Jorge Carrascal fue redondo, pero no solo él, desde el arquero hasta los atacantes estuvieron muy concentrados y atentos, la circulación del balón mejoró muchísimo, pero hay que mantener la calma y pensar en recuperar los jugadores para el próximo juego".



