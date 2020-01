A Reyes le vuelve la calma: así analizó la victoria contra Venezuela

Colombia enfrentó a Venezuela con la ilusión de acercarse a la siguiente fase del Preolímpico y cumplió su objetivo al ganarle 2-1 a su vecino fronterizo.

Los colombianos tenían claro que debían ganarles a los venezolanos, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, para continuar con el sueño de Tokio 2020. Los cafeteros, desde el inicio trataron de poner las condiciones, pero el orden táctico y la pierna fuerte de su rival les dificultaba su trabajo ofensivo.



“Pienso que en el primer tiempo nos estábamos equivocando en no tomar una buena decisión. En el segundo tiempo el juego no estaba por dentro. Encontramos espacios siempre por fuera y encontramos esto que nos permite dar un paso más”.



Por momentos el medio campo lucía confundido, sin embargo, la actitud de ataque por las bandas le daba cierto respiro a Arturo Reyes, quien observaba el trabajo de sus dirigidos con preocupación, tras los permanentes balones cruzados sobre el pórtico custodiado por Esteban Ruiz.



“Yo creo que lo importante acá es que el equipo va sintiéndose sólido y vamos a tener un partido muy complejo contra un gran rival”.



El técnico era el llamado a darle la confianza a sus futbolistas, sin embargo, en la línea se le notaba inseguro y solo logró estabilizar sus emociones con un tiro directo de Jorge Carrascal, que por poco sorprende a Cristopher Varela, más el posterior remate de Gabriel Fuentes, quien estrelló un balón en el travesaño.



“Estos torneos son muy complejos, muy difíciles y hay 10 selecciones muy competitivas y se ha mostrado que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros hemos venido mejorando y evolucionando”



El colapso le llegó al entrenador con el gol de Jan Hurtado, al minuto 46 del primer tiempo, que dejó mudos a los seguidores y sin reacción a Arturo. El estratega se iba a marchar al descanso en medio de la crisis, no obstante, una asistencia de Nicolás Benedetti al área de Varela actuó como un desfibrilador que indujo la posterior reanimación que le dio Carrascal a su instructor, al empujar la pelota y anidarla en la red.



“Tenemos jugadores con una gran capacidad, porque son muchachos que han hecho una buena sinergia entre ellos. Hemos demostrado que somos colombianos, que nos gustan las cosas difíciles”.

.

La etapa complementaria registró una menor intensidad, cuya paridad mantenía estables los signos vitales del timonel, que solo se alteraba con los intentos de embate de sus pupilos, que seguían sin conseguir la ventaja. Ya se analiza a Chile, el próximo rival.



“Nosotros tenemos que hacer con Chile un partido muy parecido al de Venezuela”.



El difícil adversario mantuvo su cerrojo hasta que Herrera con tres dribles se acercó a la meta, alzó la redonda y Eduard Atuesta agradeció el gesto con una perfecta definición que sacó de cuidados intensivos al DT y lo acercó a la clasificación.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA