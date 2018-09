'Contra Venezuela jugará la mayoría del Mundial': Arturo Reyes

Arturo Reyes, técnico encargado de la selección Colombia de mayores, dio su conferencia de prensa antes del partido contra Venezuela de este viernes, en Miami. Habló de la convocatoria que hizo, dijo que no lo han oficializado para los siguientes amistosos de octubre, y dejó claro que su responsabilidad principal es con la Selección Sub-20. Estas fueron sus principales declaraciones:

Primeros trabajos: definitivamente el jugador colombiano vive de eso, de lo cultura, de la alegría que somos y es fácil hacerlos sentir cómodos. Están contentos, en un ambiente propicio para desplegar en este juego contra Venezuela todo su potencial.



Su labor: muchas personas me preguntaron que cómo hicimos la convocatoria. Los que no están y sí estuvieron en el Mundial, son algunos son por múltiples razones. Buscamos una columna vertebral base, y jugadores que tuviesen roce, capacidad, la bendición de haber estado en una selección Colombia en menores. En la nómina hay cuatro defensores centrales, dos laterales izquierdos, dos laterales derechos, dos arqueros, dos extremos derechos, dos extremos izquierdos, cuatro atacantes, dos volantes creativos... Es una selección equilibrada. Buscábamos que los jugadores del proceso de selección tuvieran una nueva oportunidad para que la persona que llegue pueda tener de dónde tomar información. Estamos tranquilos con el nivel en estos pocos entrenamientos.



Rival: Venezuela es una gran selección. Está evolucionando. Viene bien en menores. Es la actual subcampeona del mundo juvenil, tiene mucho trabajo. Nosotros vamos a tratar de encontrar sinergias en el campo de juego, que los jugadores se sientan tranquilos, con deseos, que pueden hacer un buen partido. Tenemos jugadores de mucha capacidad, pero ellos también, y pueden combinar un buen juego ofensivo con juego directo. Tienen hombres arriba con potencia y rápidos para contraatacar.



Colombia: es difícil cambiar lo que se viene haciendo. No es un secreto que los jugadores están posicionados en los equipos del mundo. No podemos decirles otra cosa que lo que es el sentir del colombiano aficionado y jugador, que el jugador se caracteriza por su elaboración de juego, eso vamos a intentar, ser ofensivos y ser equilibrados.

Idea: el partido más importante es el que viene, Venezuela, y tenemos que darle la mayor importancia. Nos falta una práctica y vamos a definir el equipo. Pero con seguridad van a jugar la mayoría de jugadores que estuvieron en el mundial.



Pékerman: no hemos tenido conversaciones. Simplemente trabajamos sobre qué íbamos a hacer, lo más recomendable en cuanto a metodología, que es lo más normal en una selección. Nos enfocamos en la convocatoria.



Proceso: por la nómina convocada seguramente el mejor aporte que podemos hacer sería darle la posibilidad a algunos que vistan por primera vez la camiseta de la Selección y otros que no estuvieron en el mundial, puedan estar.



Nuevo DT: estando en selección absoluta me siento orgulloso de ser colombiano sobre todo por la calidad de gente que tenemos en los jugadores. La acogida ha sido espectacular, de los experimentados, no solo conmigo, sino con los nuevos, de la mejor manera. Ese término de familia lo entiendo ahora acá.



La nómina: la vamos a definir en la tarde. No va a haber necesidad de darla ya. Tengo algo en mi cabeza. Mañana con suficiente tiempo la daremos a conocer.



¿Se quiere quedar? estoy contratado por la Federación para llevar a la selección a un Mundial Sub-20 y no nos salimos de ese objetivo.



Referentes: hemos hablado y me dijeron, para Colombia hace mucho no hay amistosos. Hay que salir a hacer lo que hace Colombia y vamos a defender el prestigio que se han ganado.



