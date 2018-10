‘Este es un grupo ganador y podemos conseguir grandes cosas’: Reyes

Se vio una Selección más sólida. Pienso que estos jugadores enfrentaron este juego con la misma seriedad que enfrentaron otros partidos. Colombia hizo la mayoría del gasto. Tuvimos muchas aproximaciones y debió terminar mucho mejor las jugadas. Un cobro rápido de ellos nos encuentra mal posicionados. Ya en el segundo tiempo encontramos el gol y gracias a Dios los jugadores que entraron lo hicieron de buena forma.

‘Cucho’ Hernández. Es un jugador que viene aprendiendo que viene evolucionando y que tiene muchas cosas por dar. Yo creo que tenemos claro la importancia que puede tener en una selección sub-20. No es fácil tenerlo, aunque él nos expresó su tención de querer estar. Tenemos un chat y ahí le contamos lo que vamos haciendo. Él siempre está pendiente ce contestar estos chats.



Charla con Ospina. La verdad es que la primera vez que estuvimos en convocatoria con David, él me preguntó que qué quiere del arquero y le dije que me gustaría que tuviera el balón en sus pies y que siempre que se pueda hay que salir jugando y que no era una camisa de fuerza y que él decidía. Nos vamos contentos con la respuesta de los jugadores. Este grupo es un grupo ganador, importante, con jugadores con muy buena mentalidad y que si se unen y nos unimos todos estamos cerca de conseguir cosas grandes.



DEPORTES