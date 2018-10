‘Colombia debe llevar el peso de la responsabilidad contra EE. UU.’

El partido contra Estados Unidos. Cada partido es diferente y tiene su propia historia. Hay que tener en cuenta lo que ha pasado y esperamos mañana (jueves) un rival muy competitivo, combativo y fogoso, porque sus jugadores quieren ganarse una posición para el futuro. Para Colombia es un partido difícil, porque normalmente los equipos jóvenes muestran mucho deseo. Son partidos friccionados por la misma juventud del rival. Ellos han participado en mundiales de jóvenes. Quizá para nosotros no son conocidos algunos, pero revisando las hojas de vida, muchos tienen partidos internacionales. Colombia debe llevar el peso de la responsabilidad y ser el que busque el juego.

Jugadores lesionados. Wilmar Barrios llegó bien se le hicieron todas las pruebas y entrenó normalmente. Machado ya había tenido ya trabajo. Su club lo cuidó para que estuviera en Selección Colombia.



A qué apostaría con James. La idea de nosotros con James es que muestre lo que tiene como jugador, que pueda enlazar todo lo que podemos crear desde la mitad del campo y pueda abastecer al o los delanteros que estén en campo.



La lesión de Juan Fernando Quintero. Esperamos que Juan Fernando pueda entrenar normalmente hoy (miércoles y estará disponible como los 23 jugadores de la convocatoria. Él vino con una sobrecarga en el aductor. Ayer (martes) estuvo trabajando en la primera parte y luego estuvo con el departamento médico.



La importancia de estos ciclos. Este ejercicio es importante para el que esté dirigiendo la selección absoluta. Tendrá un número grande de jugadores para seleccionar. También servirá para los jugadores top y será un crecimiento.



Poner a James, Cardona y Cuadrado juntos. No es imposible. Siempre los entrenadores queremos a jugadores que se entiendan dentro del campo. Que elaboren juego como estos tres jugadores, pero hay que equilibrarlos y ser responsable a la hora de tomar decisiones.



¿Cuadrado lateral? Tenemos dos. A Santiago Arias y a Helibelton palacios.



Cuál es la idea con el ‘Cucho’. Que juegue de atacante.



¿Puede convocar al jugador que quiera? Sin ninguna duda.



Álvaro Montero. En la convocatoria pasada lamenté mucho no darle la posibilidad a Iván Arboleda. En lo planificado estaba que jugara algunos minutos y lo hablé con David. La idea es que la mayor cantidad de jugadores es que tengan minutos y se pongan la camiseta de la Selección.



Qué perfil debería tener el próximo DT de Colombia. Debe tener en cuenta el estilo de juego del futbolista colombiano y adaptarse a ello.



Santos Borré. Viene haciendo merecimientos, diferente a méritos, para estar en la Selección y seguramente estará. Es imposible tenerlos a todos. En esta no está Luis Fernando Muriel.



Jugar con defensa de tres. Con la capacidad de jugadores que tenemos en selección se puede hacer perfectamente, pero en una convocatoria de 24 hay dos laterales derechos y 2 izquierdos. Quizá en convocatorias de 18 donde se necesiten que un jugador se necesite que cumplan varias funciones. Necesitas de mucho trabajo. Lo más fácil para mí es hacer una línea de 4.



Diferencia entre los partidos amistosos de octubre. Normalmente uno hace una planificación de estos dos juegos, pero de la experiencia pasada sé que uno es lo que uno planifica y lo que pasa, tenemos la responsabilidad con estados unidos y luego veremos la idea del partido contra Costa Rica mi idea es salir en este partido con un equipo y en el otro hacer unos cambios. No sabemos qué vaya a suceder contra usa.



