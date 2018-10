'Para la Selección Colombia no hay partidos amistosos': Reyes

Este lunes el entrenador encargado de la Selección Colombia Arturo Reyes habló en rueda de prensa previo al encuentro contra Costa Rica este martes a las 7 p. m. en New Jersey. El samario aseguró que su objetivo es clasifical al mundial de Polonia con la Selección Sub 20.

DT Arturo Reyes: "Los 24 jugadores están aptos para entrenar". — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 15 de octubre de 2018

¿Cómo ha visto el grupo para el partido que viene?

Pienso que he repetido muchas veces, que cuando tienes buenas personas en los grupos es más fácil hacer el trabajo; nosotros no hemos hecho nada más allá de lo normal, hemos hecho lo mismo que en la Sub 20. El temas de las transiciones, creo yo, que va a acumular mucha gente en la linea defensiva, y esos equipo contratacan muy rápidamente y seguramente trabajarán mucho en eso. Para la Selección Colombia no hay partidos amistosos. Hay que mantener el prestigio de la Selección.

¿Cambios a comparación de Estados Unidos?

Con toda seguridad van a haber cambios, seguramente esta tarde lo vamos a esclarecer de la nomina que jugó contra Estados Unidos, entre 3 y 4 cambios debe haber.

Costa Rica...

Nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en las fortalezas que tiene Costa Rica es un rival peligroso, cuando uno gana un prestigio todos los rivales son difíciles y este Costa Rica con Ruiz es una Selección difícil porque él puede jugar como interior o por los dos lados, lo que hacemos con James y Quintero. Los 24 están aptos para jugar y están todos a disposición.

Cucho Hernández...

Van a haber cambios, estamos buscando darle posibilidades a los jugadores en defensa sobretodo y seguramante habrán cambios en la defensa, Juan Camilo seguramente tendrá minutos, lo importante es que él tenga la opción de jugar.

¿James Quintero y Cardona juntos?

Todos están a disposición y vamos a salir con dos atacantes, seguramente es posible que en algún momento pueda ubicar a James, Quintero y Cardona.

¿Piensa en la Copa América como DT?

En estos momentos sigo siendo encargado de la selección absoluta, mi trabajo es y sigue siendo la Selección Sub20, queremos conformar una buena Selección y queremos disputar la posibilidad de ir al mundial de Polonia y estos meses en la Selección mayor han sido de ayuda para lograr el objetivo.









